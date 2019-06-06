Как неоязычники воюют с русской историей и языком

Годы воинствующего атеизма подорвали культуру веры в нашей стране. Ее не смогли полностью уничтожить, но последствия травмы, нанесенной религиозному сознанию, проявились в буйные 90-е годы, самым ярким образом породив массу сект всевозможной направленности.

Когда государство отказалось от атеизма как государственной политики, вера в Бога моментально перестала быть стыдной. И оказалось, что она очень даже востребована в мире победившего безбожия. Более того, сложилась уникальная ситуация, в которой люди могли свободно выбирать себе религию. И большинство людей подтвердило исторический выбор предков. Русские возвращались в православные церкви, татары в мечети, буряты в дацаны. Но для некоторых русских людей традиционная вера оказалась по какой-то причине неприемлемой. Истребить в них веру в Бога не удалось, но ненависть, презрение или подозрительность к Православию посеять получилось.

Значительная их часть увлеклась другими христианскими течениями, обратилась к буддизму или к исламу. Меньшинству традиционное православие показалось недостаточно традиционным, и они решили возродить древние славянские дохристианские верования

Новые язычники сделали попытку восстановления связи с древними богами. Сохранившихся в исторических источниках упоминаний и археологических находок, этнографических, фольклорных и прочих исследований, действительно вполне достаточно, чтобы хотя бы частично, и приблизительно восстановить языческие практики. Увы, они сохранили больше, чем хотелось бы даждьбожьим внукам. Оказалось, что образованные и начитанные вчерашние атеисты совершенно не обладают необходимым языческим мировосприятием своих предков.

Заставить себя поверить в то, что бревно с грубо вырезанным лицом реально может обладать сверхестественной силой и являться при этом действительным телом бога, которое хочет есть и спать, реконструкторам почему-то оказалось очень сложно

Еще сложнее было убеждать в этом других. Кроме того родные боги оказались отнюдь не вегетарианцами, а откровенно любили мясо и кровь, не возражая против человечины. Да и уверовать, что покойник на том свете будет не отдыхать, а работать, причем тем же, кем при жизни, тоже не очень-то хотелось.

Настоящее язычество оказалось грубым, примитивным и жестоким. Оно не доставало до высокого уровня культуры тех, кто взялся его реанимировать. В нем не было ни глубины мысли, ни силы духа, ни красоты обряда. Ничего, что могло бы зацепить интеллектуально и эстетически развитую личность. Колодец славянского язычества не пересох, он никогда не был полон. Обнаружив такую неприятность впору было бы отступиться, но некоторые уже зашли слишком далеко заранее объявив себя жрецами древних богов и хранителями сокровенного знания. И тогда они начали черпать из самого доступного и понятного источника – православия.

Вдруг выяснилось, что истуканы на капищах суть всего лишь образы, визуализация, вроде православных икон. Что богам угодны бескровные жертвы, как у христиан. И вообще, у славян-язычников не политеизм был, а Единый Бог-Творец, которому по чистому совпадению не чужда природа трех сущностей, а множество богов следует понимать лишь как различные способы его явления людям

Вот и Владимир Мегре (Пузаков), основатель движения «анастасиевцев», не побрезговал обосновать свою страсть к сибирским кедрам апелляцией к Библии, заявляя, что это единственное растение, которое там упоминается. Хотя на самом деле там есть и терн, и ячмень, и дуб, и тополь, и можжевельник, и другие растения. Только вот ливанский кедр, который там упоминается, и сибирская кедровая сосна, которая растет в Сибири, это растения не только разных видов, но и разных ботанических родов.

Самые отчаянные «волхвы» стали заявлять, что язычество и есть настоящее православие, славление прави, как ни прискорбно, совершенно неведомой древним славянам

Но как оно было на самом деле, поборников веры предков уже не интересовало. Их пародия на православие уже жила собственной жизнью, связанная с реальностью лишь тонкой ниточкой лжи. И чтобы не быть уличенными им приходилось придумывать все новую ложь.

И им верят. При общении с неоязычниками обычно складывается впечатление, что разговариваешь с глубоко невежественными людьми. Причем эти люди не только не стремятся к знанию и пониманию, но легко забывают то немногое, что знали раньше. Такое чувство, что у них заблокирована напрочь способность к критическому мышлению. Процесс познания у них полностью заменен слепой верой, причем не в самих древних богов, а в ту ложь, которая опутывает их непроницаемым коконом. Диалог с ними редко длится более пары минут, после чего человек либо впадает в кататонический ступор, либо сбегает.

- Велесова книга – не подделка.

- Вообще-то подделка. Рекомендую работы на эту тему Жуковской, Творогова, Алексеева, Зализняка.

- Недоказуемо. Язык древних русичей слишком сложен. Дощечки сохранились, их много. Все хранится где-то в США (или Ватикане). Надо доказывать, а не опровергать.

- Что доказывать? Наличие дощечек Изенбека где-то в США? Это невозможно. Запредельную сложность языка древних русичей? Тоже. Можете попробовать. Есть общие законы филологии, каким бы не был язык тех русичей, он не может быть языком Велесовой книги.

Аут.

Еще один разговор с адептом псевдодревнего учения:

- Буквицу с азбукой путают многие исследователи старины и ученые от академиков РАН типа Валерия Чудинова до всяких там ряженых волхвов. Настоящая матрица живой азбуки состоит из 44 букв, об этом свидетельствуют настоящие русские волхвы и уцелевшие древние источники.

- «Настоящие русские волхвы и уцелевшие древние источники», например?

- Например, команда Рунмастера и портал братьев по разуму.

- Простите, это волхвы или источники?

- Вроде как и то, и другое.

- Типа, русский волхв Ларичев Юрий Анатольевич и уцелевшие древние источники – его книги?

- Он расшифровал и воссоздал древнее представление русских волхвов, которые опережают новейшие научные открытия.

- Как?

- Проделайте мысленный путь по древу познания и узнаете.

- Проделываю... Выходит, что Юрий Анатольевич обладает древними знаниями примерно в том же объеме, что и Валерий Алексеевич и всякие там ряженые волхвы.

- Считайте как Вам нравится. Воссоздать знание волхвов в полном объеме и быть ряженым - это не одно и то же.

- Каждый раз, когда кто-то объявляет, что обладает древними знаниями, да еще в полном объеме, встает вопрос, а не ряженый ли это. И тут уже «нравится - не нравится» не работает. Либо человек может внятно объяснить, откуда у него знания и показать их работу, либо не может.

Кажется, человек обиделся.

Кстати, ситуация ухудшается. Если раньше, лет 15-20 назад, неоязычники даже стеснялись распространять назидателные брошюрки своих гуру, то теперь настойчиво предлагают ознакомиться с голимым фэнтези от «волхвов».

Как можно было заменить, в неоязычестве очень много различных течений и их учения иногда значительно различаются и даже конфликтуют. Объединяют их два момента: извращенные заимствования из Православия и негативное к нему отношение

Неоязычники убеждают, что высокоразвитая языческая культура была полностью уничтожена христианством. Ничем теперь нельзя доказать ее существование, ведь христиане прошлись по всей Руси огнем и мечем. Приводятся даже конкретные цифры, потрясающие воображение. По ним был устроен форменный геноцид и вырезано все взрослое население как минимум.

И это на основании единственного эпизода в христианских же летописях о крещении Новгорода, в котором зачинщиками кровопролития были между прочим язычники. Но христианская летопись конечно же врет. Не может не врать, ведь тогда окажется, что врут неоязычники.

По счастливому стечению обстоятельств некоторые подтверждения величия славянского язычества удалось сохранить

В первую очередь это Велесова книга, которая никак не может быть мистификацией, не смотря на неоднократные заключения экспертов о ее подложности. Все лингвисты и историки в сговоре с христианам против кристально честных неоязычников лишь пытающихся донести людям правду о великом прошлом дохристианской Руси. Требовать опровержения этому поклепу на великое язычество бессмысленно, опровергнуть выводы ученых неоязычники не в состоянии, надо просто верить в древность этой книги и все.

При том, в среде этих странных людей, она распространена не в оригинале, не в переводе хоть какого-нибудь слависта, филолога, а в «переводах» Александра Барашкова, более известного как Асов, а также Бусов, иногда фигурирующего как Бус Кресень, который никогда не изучал ни древнерусского языка, ни старославянского, тем более праславянского, на котором якобы написана книга, но переводит

Древнюю историю приходилось наполнять великими деяниями, иначе прекрасное языческое прошлое выглядело блекло, непривлекательно и вообще было непонятно, почему же оно такое великое. Пришлось Александру Хиневичу (кстати, забавное сочетание имени и фамилии А.Хиневич), известному как Коловрат и патер Дий, основателю и главе «древнерусской церкви православных староверов-инглингов», придумать, как славяне примерно 7500 лет назад победили китайцев и «сотворили с ними мир».

То, что никто кроме неоязычников не в курсе этой грандиозной победы, совершенно не важно. Главное, что летоисчисление «от сотворения мира» в Европе практиковалось повсеместно, даты эти всюду, а стало быть свидетельства великого прошлого на лицо. Правда предки зачем-то различали «миръ» и «мiръ» и вообще на самом деле это рассчитанная по христианской Библии дата создания Богом мира, потому и встречается она сугубо на территориях распространения христианства, но раз речь о христианстве, то принимать во внимание такие мелочи не стоит. Кстати, Георгий Победоносец, это никакой не византийский военачальник и христианский святой, а как есть великий славянский князь Асур, победивший тех китайцев. Потому и изображается попирающим змея, который не змей, не зло, не сатана, а самый натуральный китайский дракон. Даже не сомневайтесь.

Лев Прозоров, ака Озар Ворон, апологет родноверия, скромнее, китайцев не побеждал, однако пройти мимо подвига православного монаха Александра Пересвета не смог и объявил его язычником

Но и Хиневич, и Прозоров меркнут перед решительностью Валерия Чудинова, сторонника идеи русского ведизма, заявляющего, что все православные храмы, построенные до XVII века, являются ведическими, а не христианскими. А в XVII веке пришел Никон и все испортил. Но Валерий Алексеевич чудесным образом разглядел на церквях и соборах надписи вроде «Храм Яра» или «Храм Мары». И на иконах тоже разглядел. Да чего уж там. По Чудинову питекантропы уже были русскими, исповедовали русское язычество ака ведичество, говорили и писали современным русским языком. И вообще, все и вся произошло от русских либо было ими придумано.

Но ведь все это никак не подтверждается историей, заметит здравомыслящий человек. Не надо учить историю, ответят ему. История – это то, что «ИзТоры». При чем тут Тора? Там вообще про другое. Неважно. Ложь неоязычества покоряет новый рубеж. Недостаточно вместо веры предков практиковать суррогат христианства. Недостаточно извратить прошлое собственного народа. Надо искалечить сам русский язык. Иначе не поверят. Так вперед. Давайте рвать корни слов лишая их смысла. Давайте произвольно заменять буквы, чтобы получить удобное толкование. Давайте читать справа налево написанное слева направо.

Думаю, тут будет к месту одна недавняя беседа:

- В нашем языке зашифрованы понятия бог – Род, земля – Ар и свет – Ра.

- Почему же мы не называем землю аром, свет – ра, а бога – родом?

- Это перевод с русского на русский.

- Как так? Есть два русских языка?

- Я – означает творческое начало , Га – путь. Следовательно – ЯГа – развитие в человеке его творческого начала. Баба Яга открывает путь к мудрости.

- Я вообще-то про другое спрашивала, но можно уточнить, почему в «творческом начале» нет ни одного «я», а в «пути» нет ни одного «га»?

- «Перевести с русского на русский» - это выражение С.Алексеева. Язык живет и видоизменяется, многие слова вышли из обихода. Например, ноГА, дороГА, телеГА.

- Но ни «нога», ни «дорога», ни «телега» не видоизменились и не вышли из употребления. Я понимаю, если бы речь шла о таких словах как «галушка», «нагайка» или «кумган». Или Вы считаете, что это «га» вышло из употребления в значении «путь»?

- Ищущий да обрящет. Чувство языка – это как музыкальный слух, не всем дается, но его так же можно развить.

- Не случайно музыкальный слух развивается музыкальной грамотой. Некоторые считают, что у них прям такой опупенный слух или чувство языка, что грамотность им не нужна. Жаль только, что абсолютное чувство языка встречается даже реже, чем феномен природного абсолютного слуха. Люди, отвергающие обыкновенную грамматику нелепы также как презирающие обыкновенное сольфеджио.

- Где Вы здесь видите людей, отвергающих грамматику? Вы не совсем понимаете, о чем речь.

- Наверное действительно не понимаю. Вроде взрослые люди, но в слове «радость» у вас корень «ра», в «аршине» - «ар», в «нога» - «га». Что это как не отвержение грамматики?

- Земля – Терра – Терем Ра.

- Не могли бы Вы объянить, почему, зачем надо брать именно это латинское слово, а не греческое «гея», или санскритское «бхуми» на худой конец? И почему это латинское слово надо раскладывать именно таким образом, а не на «Терлик Рамы», например, или на «Терпуг Рангинуи»?

- Чтобы быть в теме, надо ознакомиться с источником (серия книг «Сокровища Валькирии» Сергея Алексеева). Я уверена, что тогда все станет ясно.

- Чтобы быть в теме достаточно учебника русского языка с разделом «Морфология» или «Словообразование». Книжки Сергея Алексеева – художественная литература. Фэнтези. Относиться к этому иначе нелепо. Это как пытаться учить историю по Семеновой, географию по Перумову, физику по Стругацким, а алгебру по Логинову.

- Почему нет «Га»? НоГа, телеГа, дороГа, Га – это часть слова, обозначающее «движение», «путь». На севере все быстрые реки заканчиваются на «Га». Просто за последнюю пару столетий наш язык подвергался много раз разным изменениям, слова коверкались, менялся смысл.

- Как называется эта часть слова? Почему в слове «река» нет «га»? Какое движение, путь «га» обозначает в словах «гай», «ирга», «каганец»?

К сожалению, ответов на мои вопросы не было в книжке их гуру.

Иной раз некоторых заносит так далеко, что они реально выворачивают родной язык наизнанку. Владимир Голяков в среде неоязычников более известный как Богумил Второй Голяк, самозванный «волхв всея Руси», основатель и лидер одного из объединений славянского неоязычества «Схорон еж словен», оно же «Шаг волка», утверждает, что былинное «гой еси» это не древнее, сохранившееся с дохристианских времен пожелание «жив будь», а противное предкам и Перуну еврейское «гой еси» - «скотина, иди сюда».

Можно простить Голякову незнание еврейского. Но зачем так родное-то ненавидеть? Он же вроде как волхв, должен знать значение древних русских слов, их происхождение, беречь родную речь – наследие предков

Что мы имеем в итоге? Что современное неоязычество не имеет никакого отношения к древности и к настоящему язычеству. Что оно активно и даже агрессивно подменяет историческую память. И что оно самым воинственным образом настроено против русского языка и православия. Выходит, что неоязыческие волхвы, патеры, жрецы – это самые настоящие перевертыши, оборотни, вурдалаки, которых любой нормальный язычник должен избегать или, если силы есть, изводить. Любой нормальный атеист начнет на таких коситься и сомневаться в их психическом здоровье. С точки зрения христианства не исключено, что такие люди одержимы бесами. Впрочем... Говорят, что если Господь желает наказать человека, то отнимает у него разум. Это очень заметно, по последователям «волхвов».

Автор: Татьяна Мориц