Семь Вознесений Александра Пушкина

Два века и два десятилетия назад, 26 мая по старому стилю или 6 июня по новому, родился Александр Сергеевич Пушкин, гений русской литературы и русской мысли. Как и сегодня, этот день пришёлся на праздник Вознесения Христова, и за все 37 лет жизни поэта больше эти дни в календаре не совпадали.

«Важнейшие события его жизни, по собственному его признанию, все совпадали с днём Вознесения, – писал историограф Пушкина Павел Васильевич Анненков. – Незадолго до своей смерти он задумчиво рассказывал об этом одному из своих друзей и передал ему твёрдое своё намерение выстроить, со временем, в селе Михайловском церковь во имя Вознесения Господня. Упоминая о таинственной связи всей своей жизни с одним великим днём духовного торжества, он прибавил: «Ты понимаешь, всё это произошло недаром и не может быть делом одного случая».

Найти у Пушкина прямые рассуждения о празднике Вознесения, как и вообще о христианских ценностях и смыслах, не так просто

«Правда, известен его неосуществлённый замысел романа о Христе, возможный сюжет которого реконструировал Юрий Михайлович Лотман. Но там, скорее всего, речь шла бы о Тайной вечере, а не о Вознесении», – говорит доктор филологических наук Юлия Балакшина, учёный секретарь Свято-Филаретовского института.

Помимо дня рождения, известно ещё по крайней мере два события в жизни Пушкина, произошедшие в этот день. На Вознесение 1820 года, 6 мая, Пушкин был спасён от ссылки в Сибирь или на Соловки, дав обещание заступившимся за него перед Александром I Карамзину и Жуковскому «уняться» и «два года ничего не писать противу правительства». Спустя несколько дней Карамзин написал князю Вяземскому из Царского-Села:

«Пушкин, быв несколько дней совсем не в пиитическом страхе от своих стихов на свободу и некоторых эпиграмм, дал мне слово уняться и благополучно поехал в Крым месяцев на пять. Ему дали 1000 рублей на дорогу. Он был, кажется, тронут великодушием государя, действительно трогательным. Долго описывать подробности: но если Пушкин и теперь не исправится, то будет чортом ещё до отбытия своего в ад. Увидим, какой эпилог напишет он к своей поэме».

А в Вознесение 1832 года, пришедшееся на 19 мая, родилась его первая дочь Мария, впоследствии фрейлина Двора Её Императорского Величества, умершая уже при советской власти в 1919 году от голода в полном одиночестве в маленькой комнатке в Собачьем переулке в Москве.

Вознесение, как замечают некоторые исследователи, становится у Пушкина своего рода знаком перехода героя из мира осязаемого, понятного нам всем, в мир неочевидной для человеческих глаз реальности.

«Гробовщик Адриан Прохоров, главный герой одной из “Повестей Белкина», возвращается с попойки от своего соседа немца, проходит мимо Вознесенской церкви – и, пишет Пушкин: «у Вознесения окликал его знакомец наш Юрко» – один из мертвецов, которые с этого момента начинают приходить к нему на новоселье», – рассказывает Юлия Балакшина.

Символично, что и венчался с Натальей Гончаровой Пушкин в церкви Вознесения на улице Никитской рядом с большой усадьбой Гончаровых, куда он много лет ездил, добиваясь руки Натальи Николаевны.

«Есть легенда, хотя она не всеми воспоминаниями подтверждается, что одной из последних фраз Пушкина на смертном ложе были слова: «Выше, пойдём выше…» – рассказывает Юлия Балакшина. – Знаменитый церковный литературовед профессор Андреев также связывает это с особым «вознесенским» образом его жизненного пути, так что вся его жизнь стала как будто непрестанным восхождением к недостижимому на земле идеалу совершенства».

С первого по девятый класс школьная программа включает 4 сказки Пушкина, 47 его стихотворений, 5 поэм и 7 прозаических произведений.

«Пушкин в программе школы будет стоять, я думаю, вечно и никуда оттуда не уйдёт, – говорит Юлия Балакшина. – В этом есть некоторый парадокс. Никакой школьник не способен вполне понять смыслы, которые заложены в поэзии Пушкина. Он был человек чрезвычайно глубокий, мудрый и тонкий, очень рано повзрослевший. Сейчас до тех вещей, которые волновали совсем молодого Пушкина, додумываются гораздо позднее. Но во многом благодаря школе он по-прежнему остаётся культурным кодом для нашей страны».

Так или иначе Пушкин востребован: его ставят на театральной сцене, снимают фильмы по его произведениям, его сказки читают детям.

«У меня был недавно показательный случай. На экскурсии нам задали вопрос: какая самая известная древнерусская зерновая культура? Мы перебрали всё, ответа не находили. Тогда экскурсовод говорит: «Ну вспомните же Пушкина!» И тут все хором сказали: «Ну конечно, полба!» Потому что все знают «Сказку о попе и его работнике Балде». Есть какие-то национальные, культурные архетипы, которые в нас заложены благодаря Пушкину».

Вместе с тем, не только культурные, но и духовные, нравственные ценности лежащие в основе творчества русского классика, какие-то его жизненные опоры понимаются и принимаются сейчас с большим трудом

«Как-то я читала лекцию о Евгении Онегине и Татьяне Лариной как русском национальном типе, – приводит пример Юлия Балакшина, – и говорила о том, что способность жертвовать собой, своим счастьем, готовность не строить свою жизнь на несчастье другого – всё это входило в комплекс национальных ценностей. После лекции ко мне подошла молодая девушка и с очень большой тревогой переспросила: «Вы что, хотите сказать, что человек может отказаться от собственного счастья?» И я поняла: то, что для пушкинской Татьяны было естественным, хотя и не безболезненным, просто не укладывается в систему ценностей современных молодых людей. Представление о том, чего человек должен добиться в жизни, стало иным».

«Одно из любимых слов Пушкина – «благоволение», – говорит Юлия Балакшина. – Оно очень точно выражает ему самому свойственное благодарное и благодатное отношение к жизни, к миру, к другому человеку. Это очень редкое сейчас качество, хотя ещё раз повторяю, что благодаря тому, что мы читаем стихи Пушкина с детства, всё-таки представление о том, что «милость к падшим призывал» – это норма человеческой жизни, где-то в глубине нас остаётся».

Автор: Софья Андросенко