Самый главный праздник
Самый главный праздник

6 июня Россия и мир празднуют День русского языка

Для человека просвещённого, смеем предположить, не является тайной, почему День русского языка в России празднуется именно сегодня, 6 июня. Родившийся сегодня поэт Александр Пушкин признан родоначальником современного литературного русского языка и оспорить эту его посмертную заслугу вряд ли какой филолог решится.

К слову, филологи, даже со специализацией по русской словесности, в этот день работают и не ропщут — такие даты не вхожи в ежегодные календари выходных и праздничных дней Минтруда. Хотя уровень владения родной речью и письмом львиной доли наших сограждан заставляет об этом упущении жалеть: сделать этот день выходным стоило бы, как минимум, для того, чтобы россияне и все причисляющие себя к русской культуре видели в своём «великом и могучем» большую ценность.

В начале было…

Но пока спасибо, что у дня имеется официальный статус, официально закреплённый Указом Президента РФ  Дмитрия Медведева № 705 « О Дне русского языка» от 06.06.2011 г.  Ровно за год до этого День русского языка на мировом уровне провозгласила ООН, но неофициально эта филологическая дата отмечалась всеми причастными ещё с середины 90-х.

Эта кулуарность торжеств и побудила в 2007 году публициста Ивана Клименко написать статью «Да будет день!», которая вышла в «Парламентской газете». По мнению автора, отдельный праздник был просто жизненно необходим русском языку, чтобы способствовать его «дальнейшем развитию», а для этого ему нужен хороший пиар на государственном уровне, какие-то широко освещаемые медийные события, конференции, концерты.

Впрочем, русскому языку и его носителям уже сейчас есть чем гордиться: на этом языке говорят в 33 странах мира и владеют им порядка 300 миллионов человек. По распространённости на планете русский язык занимает 6-е место, пропуская вперёд английский, арабский, испанский, урду и хинди

Более того, не каждый наш соотечественник осознаёт тот факт, что он является носителем второго в мире по сложности языка, после китайского. Иностранцы, изучающий русский язык, натурально совершают каждодневный подвиг, пытаясь усвоить логику словообразования, морфологии слов и синтаксиса, а ещё наш отечественный язык является одним из шести официальных языков ООН.

Как и у любой знаменательной дате федерального значения у Дня русского языка уже есть и свои устоявшиеся традиции празднования. В числе причастных к нему — не только школьные учителя русского языка, но также и профессиональные лингвисты, сотрудники библиотек, студенты-филологи и их старшие братья-соискатели учёных степеней, а также писатели и публицисты.

Причём празднуется это событие не только в России, но и далеко за её пределами — праздничные мероприятия проводятся даже в здании Генассамблеи ООН.

Больше, чем язык

Если же не принимать во внимание весь «официоз», который, как известно, горазд придушить на корню самое здравое начинание, то особой системности в праздновании этого замечательного дня нынче не наблюдается: об особенной дате обывателю скорее напомнят афиши с приуроченными к случаю выставками и концертами. В профильных вузах и на факультетах сотрудники устраивают филологические междусобойчики, проводят конференции и мастер-классы.

Достаточно ли этого для «развития языка»? Точнее на этот вопрос ответят социологи, однако неоспорим тот факт, что даже на Украине вся сложность тамошних взаимоотношений со «страной-агрессором» как-то издевательски для тамошней пропаганды нивелируется огромным числом носителей русского языка

Такая ситуация вылилась для местных свидомых в «необходимость защитить» родную украинскую мову от «оккупантов». Результат — Закон об украинском языке оказался принят в таком виде, что вызвал определённые вопросы даже в лояльной бывшему президенту Порошенко среде.

Увы, российские власти не могут пока похвастаться аналогичными мерами (но без перегибов) для русского языка. Пусть он действительно силён и могуч: внимание государства к «экологии» языка — важный сигнал, в том числе для тех русских, кто сегодня на сложных для России территориях Украины и Прибалтики ждёт поддержки. Сегодня — очень подходящий повод вспомнить и о них тоже.

Теги:
Места: Россия
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