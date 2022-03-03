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Немцев предостерегли от враждебного отношения к россиянам
3 марта, 2022 19:05
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MFA Russia/via Globallookpress.com
В Германии прозвучал призыв прекратить преследование и нападки на россиян и белорусов в связи с ситуацией на Украине. С соответствующим заявлением выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Бербок отметила, что нападение на россиян и белорусов в Германии нарушает «основные принципы сосуществования». По ее словам, нельзя относиться враждебно к людям, нужно быть сильнее ненависти, пишет «РИА Новости».
Ранее «Русская планета» сообщала, что в Германии участились случаи враждебного отношения к россиянам.
В Германии устроили травлю русских.
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