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Происшествия
В Германии устроили травлю русских
3 марта, 2022 16:35
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Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press
В Германии неизвестные устроили погром русского магазина.
Город, в котором был устроен налет, не сообщается. Сотрудница магазина показала последствия: разбита стеклянная витрина и весь фасад облит краской.
Судя по оставленному посланию погромщиков, это сделали противники специально военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины.
Администрация магазина обратилась в полицию, устроившие погром разыскиваются, сообщает телеграм-канал «ГАСПАРЯН».
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