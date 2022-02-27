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В Германии ресторан перестал пускать россиян
27 февраля, 2022 17:23
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Pixabay
В Германии один из ресторанов ограничил вход для российских граждан.
Перед входом в ресторане висит объявление для российских граждан, в котором говорится, что их присутствие «не приветствуется» в заведении. При этом отмечается, что «нормальные» россияне не виноваты в ситуации на Украине, сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня».
«Ограничение входа для русских граждан» в ресторане называют вкладом в свободу Европы, все это тоже указано в объявлении «для русских.
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