Фото: facebook.com/navalny

Оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал в Instagram пост с благодарностью за спасение своей жизни омским врачам и пилотам, посадившим самолет, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта.



«После всего случившегося я испытываю такую огромную благодарность такому большому количеству людей, что вы ещё устанете читать посты на эту тему. Но начать я хочу с нескольких человек, которые - так вышло - сыграли ключевую роль в моей судьбе, а я даже и не знаю, как обратиться к ним иначе, чем "неизвестные добрые друзья".



Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет.

Все так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей.



Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта.



Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: «это токсическое отравление», - и зафигачили мне дозу атропина.



То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного расссказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята.



Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», — написал политик.

Напомним, Алексей Навальный со своим пресс-секретарем 20 августа летели из Томска в Москву. После взлета политику стало плохо, он вышел в уборную и потерял сознание. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, Навальный был госпитализирован. Не приходя в сознание он впал в кому.

Немецкая пресса со ссылкой на анализы Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии утревждала, что за отравлением стоят российские спецслужбы, действующие по указке Кремля. По словам специалистов, яд мог быть подмешан в чай политика или быть подсыпан на край чашки, из которой он пил. Алексей Навальный должен был умереть в самолете, однако выжил благодаря оперативной реакции пилотов и вовремя введенному омскими врачами атропину.

Однако в ходе недавного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном глава России Владимир Путин заявил, что Навальный мог принять яд самостоятельно. На это оппозиционер отреагировал крайне едко.

Накануне помощница Навального Кира Ярмыш сообщила, что судебные приставы наложили арест на московскую квартиру оппозиционера.