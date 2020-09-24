Мало тебе отравления. Приставы арестовали квартиру Алексея Навального в Москве

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Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что судебные приставы наложили арест на московскую квартиру оппозиционера.

Сообщается, что арест недвижимости вызван иском компании «Московский школьник», которая, по данным СМИ, связана с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Ранее Пригожин выкупил долг Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией у компании «Московский школьник». В рамках долга, они обязаны выплатить бизнесмену 88 миллионов рублей. Позднее со счетов Соболь принудительно взыскали 34 млн рублей в пользу Пригожина, отмечает Lenta.ru

Напомним, 20 августа, во время перелета из Томска в Москву, Алексею Навальному стало плохо. Борт совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционер впал в кому. Позднее он был перевезён в немецкую клинику «Шарите». Европейские специалисты заявили, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». Уже в сентябре Навальный был выведен из комы и выписан из клиники.