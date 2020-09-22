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Владимир Путин переиграл Навального: Оппозиционер едко отреагировал на слова президента

Антон Мельников
22 сентября, 2020 22:47
2 мин
в
instagram.com/navalny

Оппозиционный политик Алексей Навальный прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что оппозиционер мог «сам проглотить этот яд». Ранее об этом Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Владимир Путин сообщил французскому коллеге: «Навальный мог сам проглотить этот яд».
Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!», - написал Навальный в соцсети Instagram.

темы
Владимир Путин
Алексей Навальный
отравление
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