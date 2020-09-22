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Президент России Владимир Путин допускает, что политик Алексей Навальный мог выпить яд самостоятельно. Соответствующую идею он высказал в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном, пишет «Эхо Москвы» со ссылкой на французское издание Le Monde.

Газета отмечает, что Макрон эту версию категорически отверг.

Путин же, по данным издания, говорил о Навальном как о «простом баламуте в интернете», а отсутствие уголовного дела объяснил тем, что Германия и Франция не предоставили свои данные российским специалистам.

Алексей Навальный со своим пресс-секретарем 20 августа летели из Томска в Москву. После взлета политику стало плохо, он вышел в уборную и потерял сознание. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, Навальный был госпитализирован. Не приходя в сознание он впал в кому.

Газета Die Zeit со ссылкой на анализы Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии утревждает, что за отравлением стоят российские спецслужбы, действующие по указке Кремля. По словам специалистов, яд мог быть подмешан в чай политика или быть подсыпан на край чашки, из которой он пил. Алексей Навальный должен был умереть в самолете, однако выжил благодаря оперативной реакции пилотов и вовремя введенному омскими врачами атропину.