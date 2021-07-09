Названы российские альтернативы отдыху на Черном море
В России самыми популярными регионами для отдыха, помимо Краснодарского края, являются Алтай, Камчатский край, Карелия и Дагестан.
Как сообщила эксперт по туризму Ольга Бортникова, Дагестан опередил Алтай по количеству бронирований более чем в два раза. Она назвала Дагестан уникальным местом с природным богатством, культурным наследием и историей. Этот регион способен удивить невысокими ценами.
Бортникова отметила, что отдых там подойдет для активных путешественников, которые не привыкли сидеть на месте.
В десятку самых популярных российских регионов также попал Байкал, Калининградская область, Приэльбрусье, Кольский полуостров, Северная Осетия и Архыз, сообщает «Прайм».
Напомним, президент России Владимир Путин свои указом отменил запрет на чартерные рейсы в Египет, который действовал с 2015 года. С 2018 года допускалось только регулярное авиасообщение.