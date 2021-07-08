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Политика
Путин отменил почти шесть лет действовавший запрет чартерных полетов в Египет
8 июля, 2021 17:36
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Россия отменяет документ 2015 года, который запрещал чартерные полеты в Египет. Новый указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Об этом пишет Lenta.ru. Теперь Египет официально открыт.
Подписанный указ также отменяет старую рекомендацию туроператорам. В ней говорилось, что следует воздержаться от продажи туров на египетские курорты.
Предыдущий документ запрещал чартерные перевозки на территорию Египта. С 2018 года допускалось только регулярное авиасообщение.
Напомним, Россия закрыла чартеры после крушения самолета «Когалымавиа», в котором погибли 224 человека.
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