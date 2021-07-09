Путин разрешил: названы сроки возобновления чартеров в Египет
Первое время цены на туры из России в Египет будут низкими, что позволит восстановить туристический рынок и привлечь на курорты россиян.
Как сообщил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович, затем цены на отдых будут расти, так как египтянам нужно «восстанавливать потери», которые они несли за время отсутствия российских туристов.
По словам эксперта, на возобновление рейсов может потребоваться одна-две недели. «Проблем с гостиничной базой нет: договоры есть, все есть, к этому еще добавятся прямые рейсы», — отметил представитель АТОР.
Как сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина, для Египта сейчас не сезон из-за жары. Кроме того, власти Египта требуют ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, сообщает РБК.
Напомним, президент России Владимир Путин свои указом отменил запрет на чартерные рейсы в Египет, который действовал с 2015 года. С 2018 года допускалось только регулярное авиасообщение.