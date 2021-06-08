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Надевать футболку сборной Украины на территории России опасно
8 июня, 2021 15:54
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Daniel Karmann/dpa|Global Look press
Адвокат Мария Ярмуш рассказала, какое наказание может грозить тем, кто наденет футболку сборной Украины на территории России.
По словам адвоката, болельщикам не стоит надевать футболку сборной Украины на территории России. Такие действия могут быть расценены как сепаратизм, то есть публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ.
За ношение такой одежды они могут быть привлечены к административной ответственности. В случае повторного правонарушения может грозить лишение свободы сроком до 4 лет, пишут «Известия».
Украинские футболисты будут бегать в форме с бандеровским лозунгом и изображением части России.
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