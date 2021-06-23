На матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге попадут только избранные
Власти Санкт-Петербурга проведут два последних матча чемпионата Европы по футболу — 2020 с заполняемостью стадиона в 50%, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
Он сослался на договоренности с UEFA и рекомендации Роспотребнадзора. «Городом были подписаны гарантии, и в настоящее время заявленная цифра сохраняется», — отметил он.
Вице-губернатор Петербурга выразил надежду, что цифра не изменится и останется на текущем уровне, сообщает ТАСС.
Напомним, Россия разгромно уступила Дании. Счет последнего матча группового этапа составил 1:4. Россия покинула Евро, заняв последнее место. Источник в Российском футбольном союзе рассказал о предложении главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову уйти в отставку добровольно. Тот готов написать заявление по собственному желанию, но требует золотой парашют.