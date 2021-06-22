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Черчесову предложили подать в отставку после фиаско России на Евро. Проблема в отступных
22 июня, 2021 15:02
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
Источник в Российском футбольном союзе рассказал о предложении главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову уйти в отставку добровольно. Тот готов написать заявление по собственному желанию, но требует золотой парашют.
Об этом написал Telegram-канал «Мир Информ» и процитировал НЕЗЫГАРЬ.
По данным источника, Черчесов начал торг за отступные. По условиям, тренеру положены выплаты за досрочное расторжение контракта.
Тренеру предлагают альтернативные варианты и суммы, меньше прописанной в соглашении.
Ранее Россия разгромно уступила Дании. Счет последнего матча группового этапа составил 1:4. Россия покинула Евро, заняв последнее место.
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