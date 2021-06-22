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Сборная России вылетела с ЕВРО-2020 после разгромного поражения датчанам
22 июня, 2021 00:01
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Фото: Flickr
Сборная России по футболу проиграла датчанам 4:1 на поле в Копенгагене. На этом русские вылетают с ЕВРО-2020, заняв четвертое место в группе B.
В первом тайме сборная РФ чувствовала себя достаточно уверено. Комментаторы отмечали, что в отличие от матча с Бельгией, Дания ведет себя не так напористо. Однако, пропустив первый мяч на 38 минуте, русские пали духом, хотя уходили на перерыв со всеми шансами отыграться.
Во втором тайме пропустили еще три мяча. Единственный гол нашей сборной - заслуга Артема Дзюбы. На 70 минуте он забил с пенальти.
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