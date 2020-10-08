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На Белый дом напал коронавирус. Более 30 сотрудников заражены

Дмитрий Байков
8 октября, 2020 10:34
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фото: Pixabay

Коронавирус продолжает активно распространяется в Белом доме. В настоящий момент выявлено 34 случая заражения высокопоставленных сотрудников американской администрации, а также людей, с которыми они контактировали.

В числе заболевших президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья, помощники главы государства Хоуп Хикс и Стивен Миллер и ряд других чиновников. Телеканал АВС сообщает, что правительственные чиновники пытались не придавать огласке информацию о распространении инфекции.

Сообщалось также, что Трамп скрыл результаты первого положительного теста на коронавирус.

При этом сейчас Трамп уже вернулся к работе, его выписали на третий день после госпитализации, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее сообщалось, что Трамп и его жена Меланья заразились коронавирусом. Лечащий врач американского лидера рассказал, что президент и первая леди чувствуют себя хорошо, находятся в Белом доме и выполняют свои обязанности.

темы
США
общество
политика
Дональд Трамп
коронавирус
Белый дом
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