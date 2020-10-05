Дональд Трамп утаил первый положительный тест на COVID-19

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Президент США Дональд Трамп скрыл результаты первого положительного теста на коронавирус, которые он получил в четверг. Об этом сообщили в The Wall Street Journal.

Во время своего выступления на телевидении, Трамп умолчал о первом положительном экспресс-тесте на коронавирус, ожидая результатов более тщательного тестирования. Президент сообщил о выявленном COVID-19 только спустя несколько часов после того, как узнал, что болен, пишут «Известия».

Ранее американский лидер написал в своем Twitter, что он и его жена Меланья заразились коронавирусом.

Трамп сообщил, что тест на наличие COVID -19 у него и его супруги дал положительный результат. «Мы немедленно приступим к соблюдению карантина и лечению. Мы преодолеем это вместе!» - написал он.