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Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья заразились коронавирусом. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Трамп сообщил, xто тест на наличие COVID -19 у него и его супруги дал положительный результат. «Мы немедленно приступим к соблюдению карантина и лечению. Мы преодолеем это вместе!» - написал он.

Лечащий врач Трампа рассказал, что президент и первая леди чувствуют себя хорошо, находятся в Белом доме и выполняют свои обязанности, сообщает CNN.

Буквально за несколько часов до этого президент США подтвердил, что его близкая помощница заразилась коронавирусом.

Ранее сообщалось, что американские ученые назвали Трампа главным распространителем дезинформации о COIVID-19.