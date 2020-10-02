Дональда Трампа назвали главным коронавирусным дезинформатором

фото: Flickr

Американские ученые назвали президента США Дональда Трампа главным распространителем дезинформации о COIVID-19.

В своем исследовании ученые стали использовать термин «инфодемия», которое получается от соединения слова «информация» и «эпидемия».

В ходе исследования ученые выяснили, что упоминания Трампа в СМИ в контексте заведомо ложной информации о коронавирусе были крупнейшей частью «инфодемии» и охватывают 37,9 процентов от всех дезинформирующих дискуссий, связанных с пандемией.

Отмечается, что большинство материалов с дезинформацией о коронавирусе – это статьи с высказываниями американского лидера, пишет «РИА Новости».

В США прошли первые президентские дебаты между президентом Дональдом Трампом и кандидатом Джо Байденом.

Байден вел диалог агрессивно, критиковал президента. Назвал его лжецом, клоуном и «щенком Путина», а потом предложил Трампу, который постоянно перебивал оппонента, «заткнуться».