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Дональда Трампа назвали главным коронавирусным дезинформатором

Дмитрий Байков
2 октября, 2020 08:34
1 мин
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фото: Flickr

Американские ученые назвали президента США Дональда Трампа главным распространителем дезинформации о COIVID-19.

В своем исследовании ученые стали использовать термин «инфодемия», которое получается от соединения слова «информация» и «эпидемия».

В ходе исследования ученые выяснили, что упоминания Трампа в СМИ в контексте заведомо ложной информации о коронавирусе были крупнейшей частью «инфодемии» и охватывают 37,9 процентов от всех дезинформирующих дискуссий, связанных с пандемией.

Отмечается, что большинство материалов с дезинформацией о коронавирусе – это статьи с высказываниями американского лидера, пишет «РИА Новости».

В США прошли первые президентские дебаты между президентом Дональдом Трампом и кандидатом Джо Байденом.

Байден вел диалог агрессивно, критиковал президента. Назвал его лжецом, клоуном и «щенком Путина», а потом предложил Трампу, который постоянно перебивал оппонента, «заткнуться».

темы
США
общество
Дональд Трамп
коронавирус
1 мин
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