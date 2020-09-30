«Ты заткнешься, мужик?»: в США прошли дебаты Трампа и Байдена

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В США прошли первые президентские дебаты между президентом Дональдом Трампом и кандидатом Джо Байденом.

Дебаты прошли в очень жаркой манере, оба политика не скупились на обвинения и даже на оскорбления друг друга.

Байден вел диалог агрессивно, критиковал президента. Назвал его лжецом, клоуном и «щенком Путина», а потом предложил Трампу, который постоянно перебивал оппонента, «заткнуться».

Обмен колкостями длился полтора часа. Трамп напомнил оппоненту про коррупционные схемы на Украине его сына Хантера Байдена. Также президент заявил, что за 47 месяцев на посту главы страны смог сделать больше, чем Байден за 47 лет находясь на государственной службе, сообщает CBS News, который вел прямую трансляцию.

Ранее сообщалось, что накануне дебатов мнения жителей США относительно их исхода разделились почти поровну – 51 процент американцев верят в победу на теледебатах Трампа, а 49 процентов считают, что победит Байден.