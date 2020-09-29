В США пройдут первые дебаты кандидатов в президенты. Мнения американцев разделились

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Первый раунд предвыборных теледебатов между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом - демократом Джо Байденом состоится 29 сентября в Кливленде, за ним последуют еще два.

Мнения жителей США относительно их исхода разделились почти поровну – 51 процент американцев верят в победу на теледебатах Трампа, а 49 процентов считают, что победит Байден.

Кандидаты на президентский пост обсудят несколько самых главных тем. В США такие встречи весьма популярны, их смотрят десятки миллионов американцев. Главной задачей политиков является возможность перетянуть на свою сторону не определившихся избирателей, пишет Foxnews.

Ранее Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти в случае своего проигрыша в президентских выборах.