Новости Политика
Политика
Дональд Трамп уклончиво ответил на вопрос о мирной передаче власти в США
24 сентября, 2020 09:52
1 мин
фото: Flickr
Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти в случае своего проигрыша в президентских выборах.
Президент США выразил уверенность в том, что не проиграет Джо Байдену, и в очередной раз обрушился с критикой на идею голосования по почте, активно продвигаемую демократами, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». «Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение», - заявил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что распространение коронавирусной инфекции можно остановить и без вакцины.
1 мин