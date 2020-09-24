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Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти в случае своего проигрыша в президентских выборах.

Президент США выразил уверенность в том, что не проиграет Джо Байдену, и в очередной раз обрушился с критикой на идею голосования по почте, активно продвигаемую демократами, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». «Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение», - заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что распространение коронавирусной инфекции можно остановить и без вакцины.