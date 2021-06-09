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Москва бьет зимний рекорд по коронавирусу. Сергей Собинин оценил необходимость введения нового локдауна
9 июня, 2021 14:27
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Pixabay
Мэр Москвы Сергей Собинин оценил необходимость введения локдауна в Москве из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации.
Впервые с 16 января текущего года было выявлено 4124 новых случаев коронавируса за сутки.
По словам Собянина, несмотря на это, в Москве введение локдауна не предполагается. Столичные власти убеждены, что могут справиться с ситуацией без ввода карантина, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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