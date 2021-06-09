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Неутешительная статистика: В России растет число заболевших коронавирусом
9 июня, 2021 11:43
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 10 407 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Накануне сообщалось о 9977 заболевших коронавирусной инфекцией. В последние несколько дней показатель заболеваемости в России растет.
За минувшие сутки скончались от коронавируса 399 человек, сообщает телеграм-канал «RT».
Общее число заболевших достигло 5 156 250. За все время пандемии зарегистрировано 124 895 летальных исходов.
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