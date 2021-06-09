Москва ужесточает контроль за ношением масок и перчаток
В Москве будет усилен контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах. Об этом сообщил журналистам начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
По его словам, эпидемиологическая обстановка в столице ухудшается. Растет число людей, заразившихся коронавирусом. В связи с этим с 9 июня усиливается контроль за соблюдением всех правил по коронавирусу в общественных местах, в общественном транспорте и метрополитене, а также в торговых и развлекательных центрах.
Данчиков подчеркнул, что соблюдение масочно-перчаточного режима и других антикоронавирусных правил позволит не вводить новые ограничения в Москве, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Напоминаем, за нарушение требований предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей.
Неутешительная статистика: В России растет число заболевших коронавирусом.