Московская полиция расследует странную смерть лебедя на Патриарших прудах

Общество

Piqsels.com

Один из белых лебедей, живущих на Патриарших прудах в Москве много лет, погиб. Местные жители взбунтовались - они не верят в случайность и требуют наказать виновных.

О смерти птицы стало известно 14 июля. Труп нашла местная жительница Анна Брэйн - лебедь лежал у воды. По ее словам, птицу ранили, но крови не было.

Полиция не заметила на камерах видеонаблюдения ничего подозрительного - на записях никто лебедя не трогал.

Жители уверены, что птица могла погибнуть от пневматической пули или белого хлеба. Они направили обращение в департамент культурного наследия при правительстве города и другие инстанции, чтобы разобраться.

«Мы, жители Патриарших, требуем, чтобы никого не подпускали к воде! Требуем усилить патрулирование парковой и прибрежной зоны! Круглосуточно!» — написали люди в соцсетях.

Труп птицы забрали на экспертизу.

Орнитолог Вадим Машин рассказал телеканалу «360», что самой частой причиной гибели водоплавающих птиц остается то, что их подкармливают белым хлебом. Этот продукт противопоказан им - у птиц начинается ожирение внутренних органов, отказывают сердце, печень, могут случаться инфаркты и инсульты. Вторая частая причина смерти - выстрелы из пневматического оружия.

Ранее сообщалось, что в Москве станет больше птиц.