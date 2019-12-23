На улицах Москвы станет больше птиц

Теплая зима может стать причиной увеличения количества мелких зерноядных птиц.

По словам экспертов, из-за отсутствия снежного покрова в мегаполисе птицам остались доступны семена дикорастущих трав, которыми наслаждаются мелкие зерноядные. Эта зима для них максимально комфортная, и она может привести к увеличению их популяции, поскольку обычно зимой от холода и голода погибают от 50% до 80% зимующих в городе пернатых.

Зерноядные птицы выживают за счет собственной плодовитости. За одно лето они откладывают по две кладки и выводят в каждой из них от трех до пяти птенцов. В этом году их может выжить больше и база для размножения будет больше, так как в среднем каждый из них выведет по восемь птенцов к осени 2020 года.

Как ожидается, станет больше синиц, голубей, воробьев, дятлов, пищух, зябликов, поползней, свиристелей, снегирей и оставшихся на зимовку скворцов и дроздов, сообщает агентство «Москва».

Ранее сообщалось о том, что опьяневших от забродивших ягод птиц нужно подбирать и давать им отоспаться.

Как считает руководитель «Орнитария» в Сокольниках Вадим Мишин, в противном случае их могут съесть хищники. По словам эксперта, ежегодно ягоды, которые не опали, подмораживаются, а при положительной температуре наступает эффект брожения.

При этом многие пернатые любят забродившие ягоды, после чего теряют возможность ориентации, падают и засыпают.

Мишин советует подбирать таких птиц и дать проспаться дома или на балконе. После такого «вытрезвителя» можно ее отпустить. В дикой природе опьяневших птиц могут съесть, сообщают «Известия».

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