Многодетного россиянина довели до самоубийства в Беларуси

В Беларуси хотели разрушить белорусско-российскую семью, выгнав под надуманным предлогом из страны россиянина, воспитывавшего шестерых детей. Отец не выдержал прессинга и покончил с собой.

Что происходит?

В декабре из этой страны пытались депортировать гражданку России Анну Красулину, инвалида третьей группы, которая опрометчиво переехала к мужу-белорусу в начале «нулевых» и перевезла в страну «вечной стабильности» престарелых родителей.

За что хотели выслать? За безбилетный проезд. Женщина слишком поздно пробила талончик, а тут вошли контролёры.

Поднявшаяся в СМИ волна осуждения действий отдела по гражданству и миграции Московского района города Минска насторожила власти, и 47-летнюю мать двоих детей (к слову, граждан Беларуси) решили «амнистировать». Её оставили в покое и разрешили остаться в стране.

Русских начинают ненавидеть настолько сильно, что в «русскости» начинают подозревать и уличать даже «не так одетых белорусов».

Совсем недавно в минском метро, на единственном пересадочном узле станций Октябрьская и Купаловская белорусский националист оскорбил, избил и выгнал из вагона мужчину (на секундочку, гражданина Республики Беларусь) вся вина которого была в том, что на нём был не понравившийся нападавшему головной убор (казачья кубанка). Разумеется, никакого наказания за это не последовало.

И вот – нате вам. Белорусское бюро «Свободы» сообщает, что травля русских в Беларуси — предсказуемо! — обрела свою первую жертву.

В чём же был виноват покончивший с собой россиянин Виталий?

Этот человек, женившись на жительнице Гомельской области Ольге, переехал в Республику Беларусь и целых 14 лет, не зная горя, жил и работал в Буда-Кошелевском районе Гомельской области. Виталий вёл скромную жизнь обычного работяги, у которого был небольшой, даже по российским меркам, оклад, супруга и… шестеро по лавкам.

Россиянин трудился на мясокомбинате в Буда-Кошелёво. В одночасье он потерял работу, попав под так называемый Декрет Президента Республики Беларусь №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» — появился на работе с запахом алкоголя.

Действуя в соответствии с буквой декрета, имеющего силу закона, Виталия уволили с работы, а также привлекли в административной ответственности по статье 17.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Она подразумевает наложение штрафа за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения до десяти базовых величин (около 8 тысяч российских рублей).

Никто не собирается оправдывать пьянство. Но насколько значительна эта сумма для многодетного отца с шестью детьми в стране, где 10-15 тысяч российских рублей считаются, скажем так, если не хорошей, то вполне средней зарплатой? Объяснять, думается, не надо.

На этом дело не закончилось

Оставшись без работы, Виталий попал на карандаш местной милиции (в Беларуси органы охраны правопорядка называются на прежний, советский манер).

Вторично Виталия привлекли к административной ответственности… нет, даже не за переход дороги в неположенном месте, а за переход дороги в положенном месте без фликера в тёмное время суток.

Это не шутка. Перейдя дорогу без катафота-световозвращателя, пешеход может действительно заработать себе административную ответственность, которая даже для граждан этой страны является позорным клеймом на всю жизнь и ставит крест на, к примеру, успешной карьере в госорганах.

Белорусы могут обклеить постановлениями, протоколами и решениями судов о привлечении к административной ответственности стены санузлов.

Но для любого из проживающих на территории Беларуси граждан Российской Федерации такое «чудовищное правонарушение против общественного порядка», как ходьба без фликера в тёмное время суток, может стать поистине фатальным. Вас просто вышвырнут из страны, как попытались это сделать с россиянином Виталием.

Не успели…

Милиция аннулировала его разрешение на постоянное проживание и отобрала у него вид на жительство (документ, равнозначный на территории Беларуси паспорту и удостоверяющий личность иностранного гражданина).

— Будем тебя депортировать из страны, — заявил ему изымавший документ правоохранитель.

— Это как? — опешил не большой знаток местных законов Виталий.

— А вот так! Чемодан, вокзал, Россия! – ухмыльнулся страж порядка.

Попытавшись объяснить, что шесть его детей никто кроме него кормить не будет, Виталий у милиционеров понимания не обрёл. Лишив многодетного отца вида на жительство, правоохранители потребовали, чтобы в течение 5 дней он оформил себе разрешение на временное проживание в Республике Беларусь.

За выдачу вот такой картонки с Виталия хотели содрать 125 новых белорусских рублей (примерно 4000 российских).

Таких денег у россиянина не было. Ведь он только-только нашёл новую работу, трудоустроившись, пока суть да дело, дворником в одной из гимназий в Буда-Кошелёво.

— Не оформишь разрешение на временное проживание, вышлем тебя из страны и запретим въезд на 10 лет! — пообещали в милиции.

В Липиницкий сельсовет, на территории которого находился дом Виталия, пришла бумага из милиции с требованием дать характеристику. «Сельсоветчики» работящего, но оступившегося (не судите и не судимы будете!) россиянина характеризовали по месту жительства положительно — как спокойного, пусть и мало зарабатывающего человека, на иждивении у которого шесть душ, не считая супруги Ольги.

Не выдержав прессинга властей, никому не сделавший зла мужчина, которого собирались выдворять из Беларуси, как представляющего угрозу для общественной опасности человека, наложил на себя руки.

На прошлой неделе Ольга похоронила мужа.

А как же соглашение от 24 января 2006 года между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об обеспечении равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств — участников Союзного государства?

А как же заявления президента Беларуси о том, что стравить русских и белорусов не удастся?

Мы вот отпустили Рыбку. Хотя стоило бы «законсервировать» по 241 УК РФ лет на пять.

Русские – они хоть и «без знака качества», но добрее.

Такая история.

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