В Минске начали выгонять русских из метро

Появляться в Минске в обыкновенной казачьей кубанке или другой одежде, подчёркивающей принадлежность к русскому народу, отныне небезопасно. В минувшую пятницу мужчина средних лет, на голове которого был надет казачий головной убор, спустился в минскую подземку и мирно дожидался электропоезда на станции «Купаловская» (единственный пересадочный узел Минского метрополитена).

Его внешний вид привлёк внимание белорусского националиста, который, начал «оперативную съёмку» и, дождавшись, когда мужчина сядет в один из вагонов прибывшего «цягнiка», вдоволь поглумился над человеком по поводу его национальной принадлежности и выгнал из вагона с криками «Чемодан, вокзал, Россия». Ну как тут не вспомнить про обыкновенный фашизм?

Вездесущей белорусской милиции, конечно же, поблизости не оказалось. Хотя в иных случаях она мгновенно материализуется в любом уголке Минска, как только там начинает намечаться очередная акция ущербной белорусской оппозиции или речь заходит об охране памятника минскому городовому, по какой-то не до конца ясной причине олицетворяющему честь и доблесть белорусских правоохранительных органов заката эпохи Лукашенко.

Пустяк? Хулиганская выходка? Может, и так… О массовых преследованиях в Беларуси русских и русскоязычных речи не идет, хотя бы потому, что примерно 95% населения здесь говорит на ломанном русском языке.

Но похоже тщетные и не увенчавшиеся успехом попытки президента Александра Лукашенко выбить из Путина под танцы с бубном и белорусские народные песни о вечной дружбе компенсацию в $300 млн за налоговый манёвр России приводят к полной консолидации белорусских властей и оппозиции.

Той оппозиции, которая когда-то в лице Станислава Шушкевича, бывшего председателя Верховного Совета Республики Беларусь, призывала Россию ввести в Беларусь войска с целью пресечь нарушение конституционного порядка и прав человека.

Посмотрим на комментарии к восторженной статье о данном инциденте. Их пишут, преимущественно, на русском языке белорусы, выражающие свою точку зрения на страницах одного из популярных белорусских порталов www.nn.by.

В белорусской риторике всё чаще проскальзывают высказывания о России, за безвозмездные кредитные транши которой, собственно, и создан проект «Республика Беларусь», как об «Орде» и «Мордоре». Не на государственном, пока еще, уровне. Но и на уровне правительства и президента «братской любви» всё более и более ощутимо не хватает.

Те, кто очень любит брать, ничего не отдавая взамен, братьями за бесплатно быть не хотят. После прошлогодних заявлений российских лидеров о необходимости более углублённой интеграции, в белорусских верхах началась истерия, как будто Беларусь не является, де-факто, дотационным субъектом России.

В декабре, на встрече с представителями российских СМИ, Александр Лукашенко заявил, что суверенитет для его страны «это святое». Он лукавит. Святое для белорусского лидера — власть, с которой он не расстаётся вот уже четверть века, и не расстанется, даже если Путин вознамерится вдруг поставить его на место и включит «газ за 200 долларов, как для ФРГ».

«В ближайшие два года нас будут пробовать на зуб!» — осторожно анонсировал белорусский президент для своих подданных наступление непростых времён, в связи с тем, что поливаемая помоями и раз за разом предаваемая Россия вдруг перестала быть хлебосольной. — «На предмет того, достойны ли мы той независимости, о которой всегда и везде говорим».

Акцент стоит сделать на последние три слова. «Всегда и везде говорят». Но так ли это? Вопрос риторический. Государство со стагнирующей экономикой, лишенное ресурсов и природных богатств, не может по определению быть независимым.

Оно всегда будет зависеть от кого-то. До какой-то поры оно зависело от риторики и артистизма одного человека. Но человек этот, похоже, запутался в своем стремлении достичь абсолютной власти и пустых обещаниях, которые давал и Западу, и России, не выполнив ни одного из них.

Для Европы и США отношения с президентом, подозреваемым по сей день в ликвидации оппозиционных политиков, имевших возможность консолидировать вокруг себя народ, не то чтобы «зашквар». Такие отношения возможны. И даже естественны, несмотря на систематические нарушения прав человека и смертную казнь (как по приговору суда, так и без) в стране. Но в виде исключения, в ракурсе политической изоляции России.

Беларусь всё интенсивней подмигивает Западу, пытаясь «соскочить» с подножки российского трамвая, на котором ехала все эти годы. 10 января глава белорусского МИДа расшаркался перед США, заявив, что официальный Минск снимает ограничение на присутствие дипломатов в Беларуси. Лукашенко тщится восстановить прерванные в 2008 году дипломатические отношения, когда с «островка стабильности и спокойствия» в центре Европы в результате очередной истерики белорусского лидера были изгнаны американские дипломаты.

Может быть, Беларусь хочет в Европу?

Ментально европейские ценности белорусам чужды. Здешний министр внутренних дел, возникая то и дело на авансцене в форме НКВД, страдает от странных приступов гомофобии, третируя секс-меньшинства, используя полублатную лексику и называя представителей ЛГБТ-сообщества «дырявыми» (словно напоминая, что в тюрьмах «касту неприкасаемых» в целях пущего унижения заставляют есть продырявленными ложками).

Это, как и раз за разом приводимые в исполнение смертные приговоры, несмотря на многочисленные просьбы комитета ООН по правам человека приостановить казнь, вызывает шок и трепет Брюсселя.

Но Беларусь, живущая в ожидании очередного транша МВФ или российской подачки в виде (вдумайтесь!) компенсации налогового манёвра РФ, ведёт себя так, как будто никому, нигде, ничего не должна. А ей должны все.

Никакие намёки российских лидеров о том, что следует вести себя иначе, не обретают адекватной реакции Лукашенко. Вчера глава российского правительства Дмитрий Медведев был вынужден напомнить, что кредитная поддержка белорусского государства превысила 6,5 млрд долларов, не считая российской помощи в строительстве АЭС.

Реакции белорусского лидера ещё не последовало. Она и так, впрочем, понятна. А вот настроения в обществе прозрачны.

Национально ориентированные белорусы (те самые, которые сегодня с гиканьем, выгоняют русских из метро) обвиняют Россию в русификации (хотя именно в советский период белорусской истории телевидение в этой республике было подчёркнуто белорусскоязычным с подачи советских властей) и в том, что Беларусь, якобы, поддерживает (цитата) «идиотскую политику Кремля в окружающем мире».

Но ведь это враньё. Где эта поддержка со стороны Беларуси? Крым, как часть РФ, белорусами не признан. Южная Осетия и Абхазия стали предметом неприличного торга.

Где поддержка, белорусы? Нет её. Пока что Россия поддерживает Беларусь, а белорусы способны лишь в моменты падения курса российского рубля совершать многотысячные паломничества в магазины Смоленской области с целью скупки еще не подорожавшей бытовой техники.

Будет ли острастка с российской стороны?

Сигналы белорусским властям идут сплошным потоком. Дмитрий Киселёв, снискавший себе репутацию говорящей головы Кремля и одного из ключевых идеологов России, прямо намекнул: «Если в Минске решат остаться без России, то Беларуси просто не будет».

Что это значит? А то и значит. Россия терпеливо смотрела на игры в государственное становление окружающих её республик, демонстративно вкладываясь в эти потешные государственные образования. И вот пришло время, когда подростковый возраст этих государств закончился, и лазить к «дяде Володе» в карманы стало неприлично.

Не далее как вчера Москва заявила об усилении своей энергетической безопасности. Поставки газа в Калининград отныне возможны морем (в обход Литвы и Беларуси). Торжественно открыт терминал для приёма сжиженного газа в Калининграде.

Потери Беларуси? С учётом того, что газотранспортная система страны принадлежит русскому «Газпрому», они не так существенны. Но в отличие от той же Литвы, Беларусь полностью зависит от импорта российских энергоносителей. Однако ведёт себя всё более странно день ото дня. Находясь целиком и полностью в зависимости от Кремля, Беларусь ничуть не побеспокоилась (в отличие от Польши и Украины) хоть о каких-то шагах по укреплению реального, а не «демагогического» суверенитета, о котором, по мнению Лукашенко, они «везде и всегда говорят».

«Развод» идёт полным ходом!

Россия тщательно избавляет себя от «транзитной зависимости». Не хочет ни в малейшей степени быть в заложницах у непредсказуемого (если не сказать неадекватного) белорусского «брата». Строительство «Северного потока-2» существенного урезает доходы белорусской стороны. Её вообще может не быть. Газ в Германию будет идти по дну Балтийского моря, а Беларусь не досчитается доходов от транзита.

Что там ещё? Качественные белорусские товары? «Купляйце беларускае»? Покупайте сами, братцы! Как всегда индикатором дружбы русского и белорусского народов выступил неугомонный «Роскомнадзор», который… вот прям-таки вчера нашёл в продукции белорусского предприятия «Белрыба» повышенное содержание сорбиновой кислоты и даже листерий (возбудитель опасных заболеваний животных и человека) и закрыл поставки продукции трёх белорусских предприятий.

Конечно же, в России все всё понимают. В наших блинчиках «На каждый день», лежащих в «Ашане», и продукции марки «Красная цена» из «Пятёрочки», если покопаться, можно найти и не такое.

Но, белорусы, почему мы должны пускать вас на свой рынок и вообще в свою страну, где вы чувствуете себя, как дома, и в отличие от россиян, приезжающих в Беларусь, не нуждаетесь даже в получении вида на жительство для трудоустройства в нашей стране?

Почему в ответ на откровенно антироссийскую риторику, Россия должна дотировать, финансировать, покрывать ваши расходы и компенсировать ущербность государства, которое «союзным» можно назвать, лишь взяв это слово в кавычки?

Отбросим набившие оскомину дифирамбы о братстве. Забудем на время о том, как воевали плечом к плечу деды (пусть этим восхищаются зрители фильма «Т-34»). Что же может спасти Беларусь? Экстренная либерализация и падение в объятия Запада? Но тогда Лукашенко придётся уходить в отставку. Ведь по западным меркам он давно не легитимен. Да и готовы ли белорусы к демократизации и преобразованиям в экономике, на которых не первый год настаивает МВФ? Вопрос риторический. МВФ стабильно видит Беларусь, как страну с низким экономическим потенциалом.

Единственным спасением для Беларуси может быть лишь политическая лояльность, граничащая с угодничеством. Лояльность к России, всё ещё готовой вытирать братцу слёзки и доставать из кармана пряники (когда живот подведёт к спине). Но, похоже, кто-то в Минске этого не понимает.

Не в меру зарвавшаяся Украина получила по сусалам, рассчитавшись территорией за падения в объятия Запада. Данные общественных (подчёркиваю, белорусских) исследований свидетельствуют о том, что в Витебской области большая часть населения выступает за присоединение к России. Чего же не хватает? Фактов для мотивированной российской экспансии с целью защиты русскоязычного населения. Ведь хамовато ведущий себя в своей собственной (пусть и отапливаемой за наш счёт) квартире брат, тем не менее, не даёт повода вырезать его двери пилой и вторгаться в его дом.

Но если такие инциденты, как тот, который произошёл в минском метрополитене, приобретут массовый характер и будут подкреплены на уровне государства (хотя бы закрытием глаз на такие вещи), белорусская национально ориентированная оппозиция развяжет руки «старшему брату» для более решительных шагов.

И лучше бы ей этого не делать.

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