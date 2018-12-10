Мрачный закат Эпохи Александра Лукашенко

Именно в Беларуси в середине 90-х годов прошлого века началась перманентная реинкарнация сталинской модели управления страной.

В 1994 году к власти пришёл Александр Григорьевич Лукашенко, с первых шагов чётко давший понять: как было не будет. Не поверили! «Сильная рука» белорусского президента вмиг смела всех политических оппонентов, которые либо умерли в туалете от инсульта (как Геннадий Карпенко, реальный конкурент Лукашенко, имевший все шансы сменить его на посту), либо бесследно исчезли на выходе из бани на улице Фабричной (как бывший глава белорусского Центризбиркома Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский) или подевались куда-то на подходе к дому, как… экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко, осмелившийся было возражать молодому (на тот момент) главе белорусского государства и требовать от него соблюдения элементарной законности.

Взгляните на одно из последних интервью этого человека, который, по информации белорусских оппозиционных СМИ, был ликвидирован созданным в этой стране «эскадроном смерти».

Как сообщили изданию те, кто работал в Комитете государственной безопасности Республики Беларусь в 90-е годы, следующее интервью «на камеру» Захаренко давал за мгновения до смерти уже с отсечёнными кистями рук. Правда или вымысел? Где эта плёнка? Быть может, бесследно исчезла и уничтожена, а может быть хранится в тайниках спецслужб? Конечно же, российских. Для чего хранится? Разумеется, как сдерживающий фактор для главного партнера и стратегического союзника России, во всеуслышание трубящего сегодня о своих претензиях и всесторонней обделённости.

Беларусь. Сегодня

В настоящее время пост министра внутренних дел занимает уникальный и готовый на подавление любого инакомыслия кадр — Игорь Шуневич. Взгляните! Вот он позирует перед камерой в форме сотрудника НКВД периода жёстких репрессий.

А вот заставляет подростка извиняться на камеру перед… скульптурой царского городового, установленной у входа в белорусское МВД.

Любое инакомыслие в Беларуси подавляется жёстко. Много лет назад все работники поголовно были переведены на контракты. Это даёт возможность без проблем (и без выходного пособия) проститься с любым неугодным сотрудником, оставив его с детьми, кредитами, рассрочками в удобный для работодателя момент. Продлевать и заключать контракты можно хоть каждый день.

Сам Александр Григорьевич своих подданных (именно подданных, так как далеко не каждый монарх в истории человечества сидел на троне 25 лет) именует с откровенным налётом брезгливости — «народец», часто пеняя на недостаточную вовлеченность населения в экономику страны, где зарплата в 250 долларов считается более чем приличной.

Может лучше не работать или работать не официально? Несколько лет назад все не работающие, включая «творческую интеллигенцию», не состоящую в провластных союзах, были обязаны платить «налог на тунеядство». Народ встрепенулся. Механизмы «честного изъятия средств» у зажиточных белорусских хоббитов команде Лукашенко разработать так и не удалось. Однако поговаривают, что «незанятые» граждане Беларуси будут оплачивать полную стоимость коммунальных услуг с 1 января 2019 года.

Как при этом быть в ситуациях, когда в квартире живут трое, один из которых не работает? Не ясно. Но ясно одно. Риторический вопрос «Что делать?» в условиях эконмического кризиса, который вот-вот потрясёт одну из самых перспективных когда-то республик бывшего СССР очередной девальвацией, актуален не только для русских, но и, в первую очередь, для белорусов.

Может в Европу?

Многие горько сожалеют, что не там. Дескать, проголосовали бы в 1994 году не за Лукашенко, а за националиста Зенона Позняка, так и жили бы сегодня в Европе. Не тут-то было.

Европейские ценности стране, где в двадцати шагах от Национального академического драматического театра имени М.Горького (Русского, кстати, театра) расстреливают по приговору суда людей, населению Беларуси не очень близки. Реформы не проводятся. Права человека находятся там, где они примерно находились если не в сталинскую, то уж точно в брежневскую эпоху.

Может в Россию?

Чего ради? Суверенитет Беларуси — это святое. Он, конечно же, номинален, так как Беларусь независима на словах, но никак не на деле. В юридическом плане это отдельное государство. В экономическом — дотационный субъект РФ. Россия в глазах «союзников» выглядит эдакой «дойной коровой», из которой можно бесконечно тянуть безвозвратные кредиты и субсидии.

Насколько зависит экономика Беларуси от дотаций России?

На фоне регулярных братаний, которые традиционно проходят каждое 2 апреля (День единения народов Беларуси и России), разглагольствований о дружбе и совместном кровопролитии на полях сражений Великой Отечественной войны, Беларусь заняла откровенно иждивенческую позицию.

И уж кому-кому, а этой стране, предательски не поддержавшей Россию ни в вопросе признания независимости Южной Осетии и Абхазии, ни в Крыму (вне зависимости от того, как оценивать действия России и в каком ракурсе их рассматривать — как «возвращение Крыма домой» или как аннексию) давно пора включить «коммуналку по полной»

106 млрд долларов от России

Такую сумму получила Беларусь. За весь период независимости? Господь с вами. Только лишь в период с 2005 по 2015 года. Данные об этой «общей» поддержке Беларуси сообщил в своем отчёте Международный валютный фонд ещё два года назад.

Не слишком ли жирно для суверенного государства? Да и за что, собственно? В обмен на политическую лояльность, которая за 670 вёрст, что разделяют Москву и Минск, отдаёт откровенной политической проституцией.

Но российское руководство, утратившее после 2014 года добрые отношения с большинством стран мира, благодарно и за это. Оно не устаёт, словно мантру, повторять о том, что Россия оказывала и будет оказывать масштабную экономическую, политическую, а также иную помощью соседней стране.

На ней и зиждется «белорусское экономическое чудо». А точнее на уникальном таланте Александра Григорьевича Лукашенко, который, словно Гудвин из «Волшебника изумрудного города», держит в тихом ужасе окружающих третье десятилетие и находит средства убеждения, позволяющие вытягивать ему, прямо скажем, баснословные деньги из России.

Как видно из приведённой таблицы, особенно масштабной была поддержка со стороны России в период экономической катастрофы, настигшей Беларусь в 2011 году. Белорусский рубль тогда упал в пять раз относительно доллара. Валюты в обменниках не стало. Население рвануло в Смоленск, Вязьму, Рославль, чтобы снимать с карточек российские рубли в установленных Нацбанком минимальных лимитах.

Внимание общественности от этого тягчайшего кризиса было отвлечено террористическим актом «11.04.11», который произошёл в минском метро на станции «Октябрьской». На следующий день власти «представили» населению полупьяных, накачанных до состояния невменяемости пареньков, оперативно осуждённых и расстрелянных в течение следующих месяцев.

Как в случае нового экономического коллапса не допустить терактов, исполнители которых будут твердить зазубренную в застенках КГБ формулировку о желании нарушить стабильность в Республике Беларусь? Большой вопрос, который предстоит, похоже, решить не столько в Минске, сколько в Кремле.

Если друг оказался вдруг…

Когда Россия вдруг стала именоваться злыми языками «Мордором» (по прямой аналогии с империей зла из «Властелина колец») все вдруг подзабыли о «последней диктатуре Европы», сделав её площадкой для ни к чему не ведущих переговоров. Это, равно как и непризнание Крыма, Осетии, Абхазии, позволило Александру Григорьевичу предстать перед Западом вполне белым и достаточно пушистым. Дескать, с грустью смотрю на то, что вытворяет сосед-кормилец.

В адрес «невыездного» президента Лукашенко стали поступать приглашения. В ноябре Макрон позвал его в Париж, отметить 100-летие окончания баталий Первой мировой (хорошо, что не войны 1812 года).

Гордый президент маленькой и свободолюбивой страны, зависящей от всего мира и, в особенности, от России, приглашения не принял. Но это детали. Что же главное?

Закручивание гаек внутри Беларуси и риторика, с которой Батька на глазах у мировой общественности поговорил с Путиным на заседании Совета ЕАЭС в родном для русского президента Санкт-Петербурге, вновь и вновь шепчет:

Деньги в Беларуси заканчиваются! Денег не хватает!

Сегодня у России на счету каждый рубль. До вчерашнего дня Владимир Путин пропускал мимо ушей резкие выпады своего белорусского коллеги, которые тот позволял себе на каких-нибудь встречах с журналистами и семейных (внутрибелорусских) «нарадах».

Возможно и сейчас, в кулуарах ЕАЭС, Путин спокойно обсудил бы тет-а-тет со своим «лучшим другом» вопрос цен на газ, поставок нефти и сокращения закупок белорусских товаров, предложив сделать очередной гордый «книксен».

Но кто-то дёрнул осмелевшего вконец Александра Григорьевич посетовать, что газ для его вотчины стоит $129, а не $70, как, например, для российского Смоленска. Мрачнеющий Путин «вспомнил», что Германия покупает у нас газ по $250, и если бы не вялотекущая интеграция, давно ставшая мемом, то белорусы покупали бы газ «под $200». Батька завёл известную песню о том, что «деды воевали» плечом к плечу. И вообще, у Беларуси с учётом поправки на бедность и транзитного расстояния до Германии условия похуже будут, чем у фрау Меркель.

— Наш Союз образовался на определенных свободах — передвижения рабочей силы, капитала, товаров и т.д. И самое главное, о чем мы договаривались по экономике, — что все субъекты хозяйствования и люди будут иметь равные условия. Нет равных условий — нет Союза!

Александр Григорьевич, видимо, забыл, что его, действительно, нет. Сегодня из Беларуси по смехотворному обвинению в неоплате проезда вышвыривают инвалида третьей группы, гражданку РФ Анну Красулину, постоянно проживавшую в этой стране с мужем и детьми – гражданами Беларуси, а также старенькими россиянами-родителями, перевезёнными из России.

И это далеко не первый эпизод выдворения российских граждан из страны, которая самим своим существованием на карте мира обязана исключительно России-матушке.

Путин, ещё больше мрачнея, поведал «брату» о том, что в следующем году цена будет на 2 доллара ниже ($127), а для того, чтобы она была ещё более удобоваримой «необходим другой уровень интеграции». Ну, как тут не вспомнить легендарное «Добро пожаловать в Российскую Федерацию!».

Далее глава российского государства предложил подискутировать на данную тему без прессы. И после «продуктивной дискуссии» Александр Григорьевич испуганно извинился на камеру, сказав, что пережил непростой разговор с российским президентом, суть которого прессе «лучше не знать».

Последствия нервного срыва

Истерику Александра Григорьевича понять можно. Белорусскому лидеру 64 года. С учётом того, что он находится в сносной физической форме, царствовать на своём посту он может, как зимбавийский Мугабе, завершивший президентскую карьеру лишь в прошлом году, в возрасте 93 лет.

Покинув пост, Лукашенко может легко лишиться статуса пожизненной неприкосновенности. Его потенциальный преемник премьер-министр Сергей Румас и другие министры, потенциально подходящие (случись что!) на вакантное место, уже произносят речи на белорусском, прозрачно намекая на то, что в определённых предлагаемых обстоятельствах могут повести страну иным курсом. Не то чтобы далёким от дружбы с Россией. Но, как минимум, «чуть более многовекторным». Увеличив, то бишь, количество реверансов перед Европой.

Ни для кого не секрет, что лучшим способом интеграции в Европу станет отмена смертной казни, исторически предопределённое развенчание культа личности Лукашенко, рассмотрение подзабытых вопросов об исчезновении пропавших политиков, пересмотр притянутых за уши местным «правосудием» административных и уголовных дел белорусской проевропейской оппозиции.

Европа оценит…

А Россия? Россия переживёт. Простым россиянам, живущим не одним лишь ура-патриотизмом, давно понятно: падение дружественности белорусских братьев, которые очень любят «брать», но ничего не хотят отдавать взамен, процесс закономерный и всем, в общем-то, надоевший, за исключением, быть может, законченных ура-патриотов.

Страну-соседку Владимир Жириновский как-то очень метко сравнил с полоумным сыном, который берёт у отца деньги и при этом смачно плюёт ему в лицо. Так есть. Но если это так, строптивости Александру Григорьевичу, мечтающему продержаться подольше, надо бы поубавить.

Отставные сотрудники белорусского КГБ, с которыми удалось пообщаться в ходе подготовки материала, почему-то уверены, что российские спецслужбы знают о политическом пути Александра Григорьевича и его методах закрепления на занимаемом посту многое. И не только хорошее.

Подтверждением этого являются молниеносно продемонстрированный в ходе одного из приступов такой же строптивости президента Лукашенко многосерийный фильм «Крёстный батька». Снимали его явно заранее. А значит в рукаве у России и сегодня есть козыри, которые дают возможность регулировать политическую ситуацию внутри в Беларуси. Вариантов для этого множество. Осталось лишь решить вопрос с преемником. И вот тут новому послу в Беларуси и спецпредставителю президента РФ Михаилу Бабичу придётся тщательным образом прощупать ближайшее окружение пока ещё действующего главы белорусского государства.

Что бы там ни было, рационально настроенные белорусы всегда были и остаются готовы к диалогу. Это факт.

Впрочем, быть может, Александра Григорьевича и на сей раз пронесёт? Быть может, Владимир Владимирович вспомнит мудрую метафору Колчака, который говаривал: «Не трогайте проституток, артистов и кучеров. Они служат любой власти».

Артистизма Александру Григорьевичу не занимать. Ещё бы нервы покрепче.

И клюшку попрочнее.

Если, всё-таки, придёт пора отбиваться.

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