Как выгоняют россиян из Беларуси

Власти Беларуси на деле, а не на словах демонстрируют сегодня, что право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств-участников Соглашения между Россией и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан двух наших стран, не более, чем «фигура речи».

До 30 ноября 2019 года территорию Беларуси должна покинуть 48-летняя гражданка Российской Федерации Анна Красулина, проживающая в этой стране с 2002 года на основании полученного ею вида на жительство, который сегодня аннулирован.

В её российский паспорт поставлен штамп «Депортация/Высылка», запрещающий ей въезжать на территорию Республики Беларусь до 30 ноября 2018 года. Анна — выпускник МГУ, где она познакомилась со своим супругом, Евгением, гражданином Беларуси, который сегодня преподаёт историю в Белорусском государственном университете.

Перебравшись в Минск, она вышла за него замуж. Затем родила двоих детей, ставших гражданами Беларуси, и пригласила к себе на ПМЖ своих родителей, проживавших на Урале. Оно и понятно. Шли годы и состояние здоровья стариков требовало пристального внимания со стороны дочери, которая поступила по-человечески, забрав их к себе.

Чем занималась Анна?

Тем, чем в России заниматься опасно, а в Республике Беларусь категорически нельзя — политикой. Она работала пресс-секретарём Объединённой гражданской партии, члены которой с завидной периодичностью оказываются в местах не столь отдалённых за инакомыслие.

Российское гражданство Анна решила сохранить. Так делать можно. И нужно. Полученный ещё в 2002 году вид на жительство иностранного гражданина в Республике Беларусь обеспечивал ей до поры те же права, что и белорусам.

С российским паспортом и таким вот зелёным буклетом россияне, не участвующие в политической жизни, живут припеваючи, занимая порой высокие посты. Нам разрешено голосовать на выборах в местные советы и даже избираться в районные и городские органы власти Беларуси.

По прошествии семи лет непрерывного проживания Анна могла бы получить белорусское гражданство, но не стала этого делать.

Еще в юности, в 1992 году, она попала в ДТП, получив серьёзную травму ноги. После этого в одной из московских клиник ей был установлен протез сустава, подлежащий замене спустя 20 лет.

Высокотехнологичная операция могла быть проведена только в Москве. Опасения женщины, которая не решилась доверить себя белорусским эскулапам понять можно. Смерть от воспаления легких в одной из центральных больниц Минска — увы! — реальность, даже если ты известная персона в белорусской стране.

За 16 лет в Белоруссии Анна не испытывала особых проблем. Но неделю назад гражданка России была вызвана в отдел внутренних дел Администрации Московского района города Минска, где ей зачитали документ с грифом «Для служебного пользования», согласно которому женщина обязана покинуть пределы Республики Беларусь до 30 ноября текущего года.

Что послужило причиной высылки российской гражданки?

Белорусские власти нашли формальный повод. Как оказалось, однажды Анна забыла пробить талончик в общественном транспорте и заплатила на месте штраф контролёрам. Обычно в такой ситуации по законам Республики Беларусь протокол об административном правонарушении не составляется. И административная ответственность (представляющая собой крест на нормальной жизни гражданина, если речь идёт о Республике Беларусь) не наступает. Но в случае с Анной Красулиной всё было иначе.

Белорусское государство выдворяет её с формулировкой «в интересах общественного порядка» до 30 ноября 2019 года, полагая, что Красулина представляет социальную опасность.

Рискнём предположить, что истинной причиной является её работа на посту пресс-секретаря Объединённой гражданской партии. Руководство и члены ОГП полагают, что президент белорусского государства «несколько засиделся» в занимаемой им 25-й год должности. И хотят перемен.

Из Беларуси методично и с завидным постоянством выдворяются российские граждане, которые принимают участие в политической жизни страны, имея альтернативную точку зрения.

Четыре года назад была выдворена гражданка России Елена Тонкачева, руководитель образовательного учреждения «Центр правовой трансформации».

На автомобиле Елены, якобы, зафиксировано многократное превышение скорости. Тонкачёва уверяла, что автомобилем пользовалась не только она. В суде выступили граждане Республики Беларусь, утверждавшие, что в означенные в протоколах моменты за рулём находились они. Но женщина была вынуждена расстаться с семьёй и выехать из страны на целых три года.

В этом году, по окончании срока её высылки (или ссылки?), Елена вернулась в Беларусь, получив разрешение на временное проживание сроком на 1 год и оказавшись на ещё более «птичьих» правах в суверенной и независимой Беларуси, где её все эти годы её ждала семья.

Быть может, всё по закону и так поступают с каждым иностранцем, схлопотавшим административную ответственность?

Вовсе нет. Законодательство о правовом положении иностранных граждан в Республике Беларусь, действительно, предусматривает высылку «чужеземцев», которые 5 и более раз в календарном году «попали на радар», совершив мелкие грехи той или иной степени тяжести. Превысили скорость либо не встали со своих мест во время исполнения белорусского гимна или поднятия флага (да-да, за это тоже можно схлопотать «административку»).

Но есть ситуации, когда Отдел по гражданству и миграции может и обязан депортировать иностранца. К примеру, если он сел пьяным за руль и выжал 130 в пешеходной зоне у забора детского сада. Но есть случаи, когда ОГИМ может, но не обязан этого делать. Например, в течение последних 6 месяцев иностранец или иностранка нигде не работают (наказание для иностранцев за тунеядство в Беларуси суровей чем в СССР – высылка! – и точка).

Парадокс в том, что в случае с Анной Красулиной миграционная служба поступает незаконно. Женщина трудоустроена. Обеспечивает себя и стареньких родителей. Её дети выросли. Сын – аспирант. Дочка – умница. Муж – историк. Сколько штрафов она успела собрать, будучи непьющим и некурящим человеком?

Посчитаем грехи этой миловидной женщины. Итак, Красулина прокатилась без билета в этом году, была поймана за участие в митинге «За честные выборы», которые прошли в 2015-м, и засветилась в 2010 году в качестве пресс-секретаря альтернативного кандидата в президенты, который позже бил себя пяткой в грудь, прося прощения за свою опрометчивость.

Три штрафа за восемь лет!

Какая-то странная арифметика у тамошней «миграционки». Оппозиционеркой Красулиной и юристом Тонкачёвой практика высылки российских граждан из Беларуси не ограничивается.

Немного истории

В 2002 году в Минск нагрянули российские политики. Это были недружественно настроенные по отношению к главе белорусского государства Борис Немцов, не нуждающаяся в представлениях Ирина Хакамада и политолог Сергей Марков. Эти известные в России и за её пределами люди были задержаны и отправлены обратным рейсом в Москву.

От выяснения отношений с «лучшим другом» Александра Григорьевича спасла произошедшая буквально через несколько часов трагедия, вошедшая в историю коротким, как лязг затвора автомата, названием «Норд-Ост». Террористы захватили заложников на спектакле по роману Вениамина Каверина в театральном центре на Дубровке, и Владимиру Путину было элементарно не до Батьки.

Спустя год за сюжет о похоронах оппозиционного белорусского писателя Василя Быкова, участника ВОВ, автора повестей «Знак беды», «Карьер», был в течение 24 часов депортирован из страны директор корпункта НТВ Павел Селин, проживавший в Минске с женой и детьми дошкольного возраста.

В 2006 году не по душе белорусским властям пришёлся российский политолог Александр Суздальцев (сегодня — заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ), вся вина которого заключалась в том, что он критиковал белорусского президента за авторитарный стиль управления, а также имитацию интеграционных процессов с Россией и создание иждивенческой экономической модели в стране, десятилетиями живущей без экономических реформ на дотации РФ.

Что из этого было неправдой? Вопрос риторический. Тремя годами позже были выдворены российские журналисты НТВ Алексей Малков и Юрий Бабенко — авторы сюжета о загадочном исчезновении оппозиционеров, которые пропали в Минске в 1999 году.

Напомним, после таинственного исчезновения в мае 1999 года бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко и бесследной ликвидации бывшего председателя Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского в сентябре этого же года из страны сбежал руководитель Следственного изолятора № 1, начальник группы по приведению в исполнение смертных приговоров (до сих пор выносящихся в Республике Беларусь) Олег Алкаев.

В своей книге «Расстрельная команда» главный палач всея Беларуси написал, как в даты исчезновения неугодных оппозиционеров и чиновников представители бригады спецназначения №3214, прозванной в стране «эскадроном смерти», изымали у него штатный пистолет ПБ-9 (версия «ПМ» для спецопераций). Зачем? Пистолет, из которого казнят в Беларуси, не засвечен и в одной пулегильзотеке мира.

Компанией из трёх человек выехали в 2011 году российские правозащитники Иван Кондратенко, Андрей Юров и журналист «Московского комсомольца» Игорь Кармазин.

И вот вам Красулина, постоявшая с плакатом «За честные выборы!» и прокатившаяся без билета.

Отметим, что она высылается в тот момент, когда ушёл на пенсию не очень-то радевший за права российских граждан, временно пребывающих или проживающих в Республике Беларусь, чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Александр Суриков.

Достигнув рекордной (78-летней!) отметки на высоком дипломатическом посту он уступил место Михаилу Бабичу, который получил ранг не просто чрезвычайного и полномочного посла, а специального представителя Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Беларусь.

«Мы обсуждали с Путиным кандидатуру Бабича месяца полтора», — признался в своём интервью Александр Лукашенко. — «Он (прим. авт. — Путин) мне позвонил и задал вопрос, буду ли я возражать? Я по-дружески задал ему вопрос: «Ты знаешь Бабича?» - «Очень хорошо знаю» - «Ты лично его рекомендуешь?» - «Да, я тебе его рекомендую. Это человек, который будет способствовать нормализации и укреплению наших отношений».

Вот и придётся Михаилу Викторовичу Бабичу держать свой первый экзамен. Можно, конечно отмолчаться. Подумаешь! Вышвырнули какую-то российскую гражданку за безбилетный проезд. Мало ли их было, этих инцидентов с выдворением, в прошлом? Мало ли вышвырнут ещё? Белорусские власти — эксперты в войне с женщинами и детьми. Великодушием здесь и не пахнет.

А можно возразить. Ведь, по-хорошему, это не мы созданы для государства, а государство для нас. И задача Михаила Бабича, как представителя президента России и посла нашей страны в Республике Беларусь не только развивать экономические отношения с Белоруссией, заключающиеся в безостановочном субсидировании этой страны. Пусть не прозвучит это слишком пафосно: он может и, если угодно, обязан защищать интересы каждого российского гражданина, находящегося на территории иностранного государства, которое охотно принимает российские дотации одной рукой, выдворяя граждан РФ другой.

Анна Красулина пакует чемоданы, прощается с детьми, мужем и родителями, которые не понимают, за что высылают ее дочь. Куда поедет? На Украину. Веры в то, что её интересы может защитить Россия у неё, похоже, не осталось.

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