Мировой калейдоскоп страшных новостей
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Мировой калейдоскоп страшных новостей

От Третьяковской галереи до марихуаны Иллинойса

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В середине июня произошло много всего: из Третьяковки украли картину, в домах запретили держать хищников, а Трамп погрозил пальцем Путину.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать только если захочется.

В Иллинойзе не только легализовали употребление марихуаны, но и амнистировали 800 тысяч человек, осужденных по статьям, связанным с наркотикам. Автоматически отпускают всех, у кого было меньше 30 грамм вещества, а тем, кто хранил больше, придется заполнить специальную заявку.

В Испании так жарко, что куча навоза вызвала пожар, который раскинулся на тысячи квадратных метров. На северо-востоке страны сейчас работают пожарные.

Нью-Йорк первым из больших городов объявил чрезвычайное положение из-за климатической угрозы. Чиновников города пугает глобальное потепление и бездействие других регионов.  Несмотря на то, что в Москве живет вдвое больше человек, никто не объявлял о подобных угрозах в России.

ФБР просит «не раскачивать лодку», когда речь заходит о школьных террактах. Ведомство утверждает: в распространении дезинформации виноваты иностранные информационные агентства.

В Южной Калифорнии 2-х летний мальчик случайно застрелился пистолетом из бабушкиного клатча. Вот вам и повсеместная легализация оружия. 

В Детроите арестовали уличного художника, которго наняла мэрия. У 29-летнего МакФлая не было с собой документов и его арестовали, несмотря на сопротивление. У нас бы уже увезли на Лубянку.

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