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Министр здравоохранения РФ назвал число летальных исходов от прививки против коронавируса
28 июня, 2021 16:22
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Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число летальных исходов после вакцинации против коронавируса, а также сколько россиян получили прививку.
Число привившихся от коронавируса в России достигло 23 млн человек, сказал министр.
Мурашко заявил, что ни одного летального исхода от прививки против коронавируса в России не зафиксировано. «Ни одного случая», - подчеркнул министр.
Он также отметил, что в последние дни число желающих получить прививку резко возросло, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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