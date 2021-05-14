Мили за вакцинацию от коронавируса «Аэрофлот» подарит не всем

Люди

Российский национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» начислит по 10 тысяч бонусных миль первым 10 тысячам пассажирам, которые привьются от COVID-19.

Акция называется «Мили вакцинации». Ее обязательное условие - совершение перелета и дата прививки в период с 15 мая до 31 декабря текущего года. По словам организаторов акции, получить мили смогут не все участники, так как их количество ограничено.

При этом первый этап вакцинации должен быть произведен после начала акции. Прохождение полной вакцинации - обязательно.

Для подтверждения вакцинации до перелета нужно предоставить сертификат о вакцинации с портала «Госуслуги», сообщила авиакомпания.

Напомним, россиянам, сделавшим прививку от коронавируса, могут начать начислять бонусы, мили или виртуальные деньги в размере от 500 до 5 тыс. рублей. С таким предложением выступили общественники.