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Привитым от коронавируса пассажирам «Аэрофлота» пообещали «существенные преимущества»

Артем Денисов
13 мая, 2021 00:01
1 мин
Артем Денисов
13 мая, 2021 00:01
1 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

Авиакомпания «Аэрофлот» утвердила инициативы по продвижению вакцинации от коронавируса.

Они будут направлены не только на пассажиров, но и на сотрудников перевозчика. Как заявил официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин, кампания стартует в ближайшие дни. «Это весьма существенные преимущества для прошедших вакцинацию…», отметил Демин, при этом, не раскрыв детали.

По предварительной информации, за вакцинацию участник «Аэрофлот бонус» получит 10 000 миль, сообщает РБК.

Напомним, россиянам, сделавшим прививку от коронавируса, могут начать начислять бонусы, мили или виртуальные деньги в размере от 500 до 5 тыс. рублей. С таким предложением выступили общественники.

Ранее по теме:  Новая «льгота» в России в размере до 5 тысяч будет связана с вакцинацией
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Авиация
Коронавирус
Аэрофлот
Пассажир
Вакцинация
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