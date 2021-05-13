Привитым от коронавируса пассажирам «Аэрофлота» пообещали «существенные преимущества»

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Авиакомпания «Аэрофлот» утвердила инициативы по продвижению вакцинации от коронавируса.

Они будут направлены не только на пассажиров, но и на сотрудников перевозчика. Как заявил официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин, кампания стартует в ближайшие дни. «Это весьма существенные преимущества для прошедших вакцинацию…», отметил Демин, при этом, не раскрыв детали.

По предварительной информации, за вакцинацию участник «Аэрофлот бонус» получит 10 000 миль, сообщает РБК.

Напомним, россиянам, сделавшим прививку от коронавируса, могут начать начислять бонусы, мили или виртуальные деньги в размере от 500 до 5 тыс. рублей. С таким предложением выступили общественники.