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Новая «льгота» в России в размере до 5 тысяч будет связана с вакцинацией

Лилия Караева
12 мая, 2021 08:31
2 мин
Лилия Караева
12 мая, 2021 08:31
2 мин
Вакцинация
Julian Lopez/Keystone Press Agency/globallookpress

Россиянам, сделавшим прививку от коронавируса, могут начать начислять бонусы, мили или виртуальные деньги в размере от 500 до 5 тыс. рублей. С таким предложением выступили общественники - они призвали Минтранс рекомендовать авиакомпаниям, РЖД, такси и каршеринговым операторам данную акцию для стимулирования вакцинации от COVID-19.

Акция должна пройти с 25 мая по 25 августа. К ее запуску готовится авиакомпания S7 Airlines.

Инициатива находится на рассмотрении Минтранса. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к ведомству.

Есть сомнения, что инициатива общественников существенным образом повлияет на показатели вакцинации. Главный эксперт института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов считает, что идея актуальна для часто летающих россиян, но таких немного.

В России от коронавируса привились 21,5 миллиона человек. В стране зарегистрированы четыре препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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