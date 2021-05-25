Михаил Мурашко заявил о единственном способе преломить напряженную ситуацию с COVID-19 в России

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной, и кардинально она изменится только с достижением коллективного иммунитета.

По словам Мурашко, коллективного иммунитета можно добиться только за счет масштабной вакцинации. Он отметил, что в первую очередь медицинские работники должны подавать пример ответственного отношения к приивке от COVID-19. Только так удастся переломить напряженную ситуацию с коронавирусом в регионах, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Появились шокирующие подробности появления коронавируса.