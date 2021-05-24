Наука и медицина
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Наука и медицина
Русская планета
Наука и медицина

Появились шокирующие подробности появления коронавируса

Дмитрий Байков
24 мая, 2021 09:38
1 мин
Дмитрий Байков
24 мая, 2021 09:38
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как минимум трое ученых из Уханьского института вирусологии Китая заболели предположительно коронавирусом в тяжелой форме еще в ноябре 2019 года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неопубликованный доклад разведывательного сообщества США.

Ученые работали в лаборатории, которая занимается изучением коронавирусов и других патогенов. Еще до первых сообщений о COVID-19 у них были выявлены симптомы, одновременно похожие и на признаки коронавирусной инфекции, и на обычную сезонную ОРВИ.

Информация о том, что сразу трое ученых, работающих с коронавирусами, одновременно попали в больницу с одинаковыми симптомами еще до начала пандемии, может быть крайне важна. Это может подтвердить гипотезу об искусственном происхождении вируса, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Происхождение коронавируса выяснили окончательно.

Поделиться
ТЕГИ
Китай
Ученые
Коронавирус
Общество
Пандемия
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!