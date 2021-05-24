Появились шокирующие подробности появления коронавируса

Наука и медицина

Как минимум трое ученых из Уханьского института вирусологии Китая заболели предположительно коронавирусом в тяжелой форме еще в ноябре 2019 года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неопубликованный доклад разведывательного сообщества США.

Ученые работали в лаборатории, которая занимается изучением коронавирусов и других патогенов. Еще до первых сообщений о COVID-19 у них были выявлены симптомы, одновременно похожие и на признаки коронавирусной инфекции, и на обычную сезонную ОРВИ.

Информация о том, что сразу трое ученых, работающих с коронавирусами, одновременно попали в больницу с одинаковыми симптомами еще до начала пандемии, может быть крайне важна. Это может подтвердить гипотезу об искусственном происхождении вируса, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Происхождение коронавируса выяснили окончательно.