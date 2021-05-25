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Индиец заразился зразу тремя видами грибковой плесени после коронавируса

Дмитрий Байков
25 мая, 2021 08:26
1 мин
Дмитрий Байков
25 мая, 2021 08:26
1 мин
Pixabay
Pixabay

В Индии у человека нашли зразу три вида грибковой плесени. Такой случай зафиксирован впервые.

Индийские медики выявили у человека сразу трb вида плесени – желтую, черную и белую. Врачи отмечают, что пациент два месяца лечился от коронавируса и уже пошел на поправку. Однако потом одна сторона его лица начала опухать, полностью закрыв глаза. Также началось кровотечение из носа, пишет «РИА Новости».

Пациента госпитализировали и выявили заражение грибковой инфекцией. Грибковые заболевания начинаются у тех, кто находится в контакте со спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез или царапину.

Особую опасность инфекция представляет для больных диабетом или проходящим лечение от коронавируса с подавленной иммунной системой.

Появились шокирующие подробности появления коронавируса.

Ранее по теме:  Происхождение коронавируса выяснили окончательно
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ТЕГИ
Индия
Коронавирус
Общество
Плесень
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