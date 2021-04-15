Михаил Мишустин распорядился вернуть деньги туристам за все отмененные туры

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Туристам из России вернут деньги, которые они потратили на несостоявшиеся путевки.

Согласно распоряжению главы кабмина России Михаила Мишустина, договор по путевкам должен быть заключен до 31 марта 2020 года включительно. Отмечается, что для российских участников отрасли продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры.

При этом срок подачи уведомления о возврате средств, которое туроператор направляет в объединение «Турпомощь», увеличили с двух недель до одного месяца.

Принятое российским правительством решение поддержит участников туристической отрасли и поможет выполнить обязательства перед туристами, чьи туры из-за эпидемии COVID-19 были отменены, сообщает телеканал «360». Поправки поездок по всем направлениям, как внутри России, так и за границу.

Напомним, власти России решили приостановить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня, за исключением регулярных рейсов дважды в неделю.

Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает полмиллиона человек.

Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе, «это более 500 тысяч туристов», - сказала она