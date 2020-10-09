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МИД России пригрозил Европе санкциями. Всему виной Алексей Навальный

Артем Денисов
9 октября, 2020 02:20
2 мин
Навальный
Фото: Facebook.com/navalny/

Москва не оставит без ответа санкции Евросоюза, если они будут введены из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве России, данная ситуация стала только поводом для возможного введения ограничительных мер, которые готовились уже давно.

Французская газета Le Monde сообщила, что Париж и Берлин уже определились, какие именно ограничительные меры введут против России из-за политика Алексея Навального.

Это будут личные санкции против девяти сотрудников администрации президента России и силовых структур, сообщает телеканал «360».

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал заявление Алексея Навального, который сказал, что был отравлен спецслужбами РФ.

Нарышкин назвал подобные заявления оппозиционера «тупой русофобской пропагандой».

Напомним, оппозиционер выразил уверенность, что за отравление ответственны ФСБ и СВР, которые работали «по указанию Владимира Путина».

темы
санкции
навальный
евросоюз
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