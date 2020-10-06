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«Он повелевает армией таких назгулов»: Навальный рассказал о путинском резерве «отравителей»

Лилия Караева
6 октября, 2020 11:40
2 мин
Алексей Навальный
Facebook.com/navalny/

Оппозиционер Алексей Навальный дал видеоинтервью блогеру и журналисту Юрию Дудю. Он выразил уверенность, что за отравление ответственны ФСБ и СВР, которые работали «по указанию Владимира Путина».

Интервью было снято в Берлине, где Навальный проходит реабилитацию. В нем политик частично повторил то, что уже рассказывал немецкому изданию Der Spiegel. «Тебе не больно, а жизнь уходит», — описал он состояние перед госпитализацией.

Накальный указал, что «Новичок», которым он был отравлен, нельзя купить и растворить в лаборатории, так как это «бинарное химическое оружие», которое нужно уметь применить.

По мнению Навального, «Путин лично очень одержим безумной идеей таинственных отравлений». «Ему очень нравится идея о том, что он повелевает армией таких назгулов, таких чуваков тайных ниндзя-ассасинов, которые наводят ужас на всех», - сказал Навальный в интервью, размещенном на YouTube.

Ранее Навальный рассказал, что чувствовал сразу после отравления, и описал план отравителей.

темы
отравление
Юрий Дудь
Алексей Навальынй
видеоинтервью
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