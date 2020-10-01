Facebook.com/navalny/

Оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный дал первое после отравления интервью, в котором рассказал, что чувствовал, пока был в сознании. В нем политик описал хорошо продуманный план отравителей.

В интервью для немецкого издания Der Spiegel Навальный рассказал, что в аэропорту и перед полетом чувствовал себя хорошо.

«А потом… Это просто сложно описать, потому что это невозможно ни с чем сравнить... Я прошу у (пресс-секретаря - прим.) Киры (Ярмыш - прим.), которая сидит рядом со мной, носовой платок, а затем говорю ей: «Поговори со мной! Мне нужно услышать голос, со мной что-то странное». Она смотрит на меня, как на сумасшедшего. Я не понимаю, что со мной происходит. Проходят стюарды с тележкой. Я сначала хочу попросить у них воды, а потом говорю: «Нет, дайте пройти, я пойду в туалет». Умываюсь холодной водой, сижу на унитазе, жду, снова умываюсь. А потом думаю: «Если я сейчас не уйду, я никогда не выберусь отсюда». И самое главное впечатление было: боли нет, но ты понимаешь, что умираешь», - рассказал оппозиционер.

После этого Навальный вышел из туалета и сказал стюарду: «Меня отравили. Я умираю». Он лег на пол перед ним, а голоса становились все тише. Последнее, что он вспомнил, - это крик женщины «Не отключайтесь!»

Сам политик полагает, что впитал яд через кожу. В отеле было много предметов, к которым он прикасался перед отъездом.

«Вот почему так важно изучить мою одежду. Я не сомневаюсь, эти вещи уже месяц кипят в большом баке с хлоркой! Так что следы убрали», - уверен Навальный.

Он полагает, что по замыслу отравителей, должен был умереть в самолете, тогда бы следы «Новичка» никто не нашел, так как в моргах нет масс-спектрометров.

«Если бы не цепочка удачных обстоятельств — лётчики совершили вынужденную посадку в Омске, скорая помощь немедленно была в аэропорту, мне в течение полутора часов дали атропин — я бы умер», - считает Навальный.

Ранее оппозиционер обвинил президента России Владимира Путина в своем отравлении.