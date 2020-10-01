Навальный прокомментировал свое отравление фразой «за этим преступлением стоит Путин»

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Российский политик Алексей Навальный уверен, что к его отравлению причастен президент России Владимир Путин. У него нет других версий произошедшего.

В интервью Der Spiegel Навальный сказал: «Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин...».

После курса лечения в Германии Навальный планирует вернуться в Россию.

«Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», — заявил он.

Издание отмечает, что сейчас Навальный передвигается с охраной. В отношении него усилены меры предосторожности.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Воздушное судно посадили в Омске. Навальный два дня провел в омской больнице, затем его перевезли в Берлин. До 7 сентября политик находился в коме. Военные токсикологи установили, что оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок».