«Тупая русофобская пропаганда»: Нарышкин оценил заявления Навального

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Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал заявление блогера Алексея Навального, который сказал, что был отравлен спецслужбами РФ.

Нарышкин назвал подобные заявления оппозиционера «тупой русофобской пропагандой». По его словам, от Навального чего-либо хотя бы близко похожего на правду никто и не ждал, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Также глава СВР отметил, что Германия не отвечает на запросы России о Навальном, а значит, что-то скрывает.

Ранее Великобритания в попытке ввести антироссийские санкции исказила заявление ОЗХО об отравлении Алексея Навального.

Глава МИД Британии Доминик Рааб, ссылаясь на ОЗХО заявил, что организация упоминала о боевом нервно-паралитическом веществе, но слово «боевое» в официальном отчете не упоминалось.