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Трудности перевода: Лондон исказил заявление ОЗХО по Алексею Навальному

Дмитрий Байков
8 октября, 2020 11:32
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фото: Pixabay

Великобритания в попытке ввести антироссийские санкции исказила заявление ОЗХО об отравлении Алексея Навального.

В ОЗХО сообщили, что Навальный «попал под воздействие нервно-паралитического вещества», похожего на «Новичок». Однако в списках запрещенных химикатов его нет.

При этом глава МИД Британии Доминик Рааб, ссылаясь на ОЗХО заявил, что организация упоминала о боевом нервно-паралитическом веществе, но слово «боевое» в официальном отчете не упоминалось.

Рааб, желая призвать Россию к ответу за инцидент с Алексеем Навальным заявил, что вместе с международными партнерами разработает антироссийские санкции, сообщает РЕН.ТВ.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок также заявил, что королевство поддержит антироссийские санкции, которые предлагается ввести в связи с инцидентом с Навальным.

темы
Россия
санкции
Алексей Навальный
политика
Великобритания
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