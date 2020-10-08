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Нидерланды поддержат санкции имени Навального против России

Дмитрий Байков
8 октября, 2020 07:56
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фото: Flickr

Нидерланды поддержат антироссийские санкции, которые предлагается ввести в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Соответствующее заявление сделал глава МИД королевства Стеф Блок.

Главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии заявили, что направят европейским странам предложения о санкциях в связи с инцидентом с Навальным.

По мнению Блока, нет другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства России. Согласно утверждениям экспертов ОЗХ в крови Навального были обнаружены следы отравляющих веществ, пишет ТАСС.

Ранее российский блогер Алексей Навальный назвал стоимость своего лечения в берлинской клинике «Шарите».

темы
Россия
санкции
Алексей Навальный
политика
Нидерланды
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