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Политика
Нидерланды поддержат санкции имени Навального против России
8 октября, 2020 07:56
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фото: Flickr
Нидерланды поддержат антироссийские санкции, которые предлагается ввести в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Соответствующее заявление сделал глава МИД королевства Стеф Блок.
Главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии заявили, что направят европейским странам предложения о санкциях в связи с инцидентом с Навальным.
По мнению Блока, нет другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства России. Согласно утверждениям экспертов ОЗХ в крови Навального были обнаружены следы отравляющих веществ, пишет ТАСС.
Ранее российский блогер Алексей Навальный назвал стоимость своего лечения в берлинской клинике «Шарите».
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