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Навальный рассекретил стоимость своего лечения. Будут названы и оплатившие счет

Дмитрий Байков
6 октября, 2020 13:00
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фото: Flickr

Российский блогер Алексей Навальный назвал стоимость своего лечения в берлинской клинике «Шарите».

В интервью, которое Навальный дал Юрию Дудю, он рассказал, что пребывание и лечение в берлинской клинике будет стоить примерно 60 - 70 тысяч евро.

По словам Навального, для него это «огромные деньги». Он отметил, что счета за его лечение будут оплачивать «вскладчину» люди, готовые ему помочь.

Навальный также подчеркнул, что все, кто будет принимать участие в оплате его лечения должны будут раскрыть свои имена. Он напомнил, что за самолет в Германию 75 тысяч евро заплатил бизнесмен Борис Зимин, пишет «РИА Новости».

Блогер выразил уверенность, что за отравление ответственны ФСБ и СВР, которые работали «по указанию Владимира Путина».

темы
Россия
Алексей Навальный
политика
Германия
деньги
Шарите
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